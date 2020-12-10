GÜNDEM / 10 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da

Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanların dikileceği programa katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla partisinin 81 İl Başkanlığı ile eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

(İzmir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle "Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İtalya II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünü, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Eskişehir/09.30/12.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistiklerini, ekim ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

3- İHH İnsani Yardım Vakfının "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlar, törenle Suriye'ye uğurlanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak; Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyüklerde elemelerle devam edilecek.

(Mersin/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a dönecek.

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'in 13. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı)

5- Misli.com 3. Lig'de 13. hafta mücadelesi 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla sona erecek.

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla, Anadolu Efes de İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.

(Berlin/22.00/Valensiya/23.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin Polonya'daki A Grubu mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü maçında Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

(Kedzierzyn-Kozle/20.00)

8- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'daki B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe Opet, üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

9- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de gerçekleştirilen D Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA üçüncü maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank-Çan Gençlik Kalespor maçı yapılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- ANALİZ - Türkiye'ye yatırımda Hollanda, ABD ve İngiltere başı çekiyor

Türkiye'ye 2003 yılından bu yana dünyanın her bölgesinden 165 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapıldı

Hollanda, 18 yılda 26,2 milyar dolarla Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke oldu

ABD ve İngiltere, söz konusu dönemde 24,5 milyar dolarla tüm yatırımların yüzde 15'ini gerçekleştirdi

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar dolar olurken, Birleşik Arap Emirlikleri 4,3 milyar dolarla ilk sırada yer aldı

Körfez ülkeleri arasında Katar 2,7 milyar dolarla sıralamada ikinci olsa da yatırım yapan tüm ülkeler arasında 17. oldu

(Murat Birinci/İstanbul)

2- AB'ye mobilya ihracatı 365 günlük sanal fuarla 1,7 milyar dolara çıkacak

Modoko tarafından Avrupa ülkelerine yönelik yapılacak ve Almanya ile başlanılacak fuar kapsamında, AB'ye yapılan yıllık 1,4 milyar dolarlık mobilya ihracatının yüzde 25 artırılması hedefleniyor

Modoko Başkanı Koray Çalışkan:

"365 gün sürecek sanal fuarımız başlıyor. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sanal fuar, ülkeler bazında olacak ve ilk olarak Almanya ile başlayacak"

"Sanal fuarla AB'ye mobilya ihracatının gelecek yıl en az yüzde 25 artırılmasını ve 350 milyon dolar ek katkı sunmayı hedefliyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Minik Dilara'nın yüzü doku nakliyle gülecek

Kocaeli'de bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan, tedavisi için Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekibin görev yaptığı Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi

Anne Altın Şencan:

"Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim umut ışığımız oldular. Kimsemiz yok sanıyorduk ama arkamızda kocaman bir ordu, devlet varmış"

"Kızım, umudun adı olacak. Kızım iyileşecek, parka gidecek, çocuklarla oynayacak. Tek hayalimiz, isteğimiz bu"

Türkiye'nin ilk yüz, kol ve rahim naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan:

"Doku nakilleri için planlama yaptık. Vücudundan dokular alıp göz ve beyin bölgesine nakledeceğiz. Uzun ve zorlu bir ameliyat süreci olacak"

(Süleyman Elçin/Antalya)

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