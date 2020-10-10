GÜNDEM / 10 Ekim 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle toplantı yapacak, AK Parti Karatay ve Meram 7. olağan ilçe kongrelerine katılacak, Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesis açılışını gerçekleştirecek.

(Konya/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerköy Belediyesini ziyaret edecek, Sorgun ilçesi ve il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Yozgat/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şehir Geçişi Şantiyesi ile Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.

(Hakkari/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

?(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile yapılacak maç öncesi Dinamo Merkez Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler son çalışmasını statta yapacak.

(Moskova/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, C ve D liglerindeki gruplarda maçlar yapılacak.

3- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçlarının tamamı, Misli.com 3. Lig gruplarından da 4. hafta karşılaşmalarının 7'si oynanacak.

4- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor- Anadolu Efes, Galatasaray- Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka- Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/20.00/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare- Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru-İlbank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Beşiktaş- Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor- PTT, Sistem9 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Aksaray/17.00/İstanbul/13.00/15.00/17.00/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak; Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından tek maç oynanacak.

ÖZEL HABER

1- Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde kadın kooperatifçiliği ve bu alanda devletin sağladığı desteklere ilişkin Türkiye genelinde yürütülen eğitim çalışmaları ile 26 bin 748 kişiye ulaşıldı, 111 yeni kadın kooperatifinin kurulması sağlandı

"Türkiye'de Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal Stratejiler Raporu"nu hazırlayan Bakanlık, bu çalışmayla kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına ilişkin yeni mevzuat önerilerini belirleyecek

Gelecek yıl başlatılması öngörülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile de 5 bin kadına kooperatifçilik eğitimi verilmesi hedefleniyor

(Burcu Çalık-Ankara)

2- Yabancı yatırımcılar normalleşme adımlarıyla alışa geçti

Yabancıların geçen hafta yaptığı hisse senedi alımları 17 Ocak 2020 haftasından, DİBS alımları da 2 Şubat 2018 haftasından bu yana en güçlü performans olarak kayıtlara geçti

Toplamda yaşanan 610,1 milyon dolarlık alım ise 26 Ocak 2018 haftasından bu yana en çok fon girişinin yaşandığı haftaya işaret etti

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek:

"Türkiye'de son iki hafta içerisinde TCMB ve BDDK'dan gelen haber akışının, bilhassa da BDDK nezdindeki başlıkların yabancı yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu görmek mutluluk verici"

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy:

"Özellikle TCMB ve BBDK'nın adımları sonrası Türkiye sermaye piyasalarıyla ilgili fırsatlar ve bankacılık sektörünün tarihi cazip değerleme seviyelerinde olduğuna dair raporlar görmekteyiz. Bu bağlamda geçen hafta borsa ve özellikle DİBS tarafında 2018 başından beri en güçlü haftalık giriş yaşanması tesadüf değildir"

(Murat Aslan/İstanbul)

3- Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış trendi sürüyor

Yılın 9 ayında Türkiye'de 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satıs¸ı gerc¸ekles¸irken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,9 hibrit otomobil satışları da yüzde 53,7 yükseldi

Elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendi sürmesine karşın, dünyada da yaygınlaşan bu motor tipinin Türkiye otomobil pazarından aldığı pay henüz düşük seviyelerde bulunuyor

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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