GÜNDEM / 10 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 10 Ekim 2020

10.10.2020 08:59
GÜNDEM / 10 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle toplantı yapacak, AK Parti Karatay ve Meram 7. olağan ilçe kongrelerine katılacak, Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesis açılışını gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle toplantı yapacak, AK Parti Karatay ve Meram 7. olağan ilçe kongrelerine katılacak, Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesis açılışını gerçekleştirecek.

(Konya/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerköy Belediyesini ziyaret edecek, Sorgun ilçesi ve il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Yozgat/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şehir Geçişi Şantiyesi ile Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.

(Hakkari/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

?(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile yapılacak maç öncesi Dinamo Merkez Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler son çalışmasını statta yapacak.

(Moskova/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, C ve D liglerindeki gruplarda maçlar yapılacak.

3- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçlarının tamamı, Misli.com 3. Lig gruplarından da 4. hafta karşılaşmalarının 7'si oynanacak.

4- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor- Anadolu Efes, Galatasaray- Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka- Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/20.00/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Birevim Elazığ İl Özel İdare- Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Elazığ/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru-İlbank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Beşiktaş- Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor- PTT, Sistem9 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Aksaray/17.00/İstanbul/13.00/15.00/17.00/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak; Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından tek maç oynanacak.

ÖZEL HABER

1- Devlet desteğiyle 111 yeni kadın kooperatifi kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde kadın kooperatifçiliği ve bu alanda devletin sağladığı desteklere ilişkin Türkiye genelinde yürütülen eğitim çalışmaları ile 26 bin 748 kişiye ulaşıldı, 111 yeni kadın kooperatifinin kurulması sağlandı

"Türkiye'de Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal Stratejiler Raporu"nu hazırlayan Bakanlık, bu çalışmayla kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına ilişkin yeni mevzuat önerilerini belirleyecek

Gelecek yıl başlatılması öngörülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile de 5 bin kadına kooperatifçilik eğitimi verilmesi hedefleniyor

(Burcu Çalık-Ankara)

2- Yabancı yatırımcılar normalleşme adımlarıyla alışa geçti

Yabancıların geçen hafta yaptığı hisse senedi alımları 17 Ocak 2020 haftasından, DİBS alımları da 2 Şubat 2018 haftasından bu yana en güçlü performans olarak kayıtlara geçti

Toplamda yaşanan 610,1 milyon dolarlık alım ise 26 Ocak 2018 haftasından bu yana en çok fon girişinin yaşandığı haftaya işaret etti

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek:

"Türkiye'de son iki hafta içerisinde TCMB ve BDDK'dan gelen haber akışının, bilhassa da BDDK nezdindeki başlıkların yabancı yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu görmek mutluluk verici"

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy:

"Özellikle TCMB ve BBDK'nın adımları sonrası Türkiye sermaye piyasalarıyla ilgili fırsatlar ve bankacılık sektörünün tarihi cazip değerleme seviyelerinde olduğuna dair raporlar görmekteyiz. Bu bağlamda geçen hafta borsa ve özellikle DİBS tarafında 2018 başından beri en güçlü haftalık giriş yaşanması tesadüf değildir"

(Murat Aslan/İstanbul)

3- Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış trendi sürüyor

Yılın 9 ayında Türkiye'de 261 adet elektrikli ve 11 bin 750 adet hibrit otomobil satıs¸ı gerc¸ekles¸irken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,9 hibrit otomobil satışları da yüzde 53,7 yükseldi

Elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendi sürmesine karşın, dünyada da yaygınlaşan bu motor tipinin Türkiye otomobil pazarından aldığı pay henüz düşük seviyelerde bulunuyor

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Murat Kurum, Ticaret, Konya, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Ekim 2020 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Beşar Esad rejimi ile terör örgütü buğday kavgasına tutuştu Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Samatya Sahili açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 kişi hayatını kaybetti Samatya Sahili açıklarında balıkçı teknesi battı; 2 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu! Çıkan yangında 100 hasta tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendi Psikiyatri hastası yatağını tutuşturdu! Çıkan yangında 100 hasta tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendi         
01:25
Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim         
22:59
Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum         
22:23
Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt         
22:11
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 09:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 10 Ekim 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei