GÜNDEM / 10 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan FETÖ'cü Enes Kanter'in yargılanmasına İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanacak iş birliği protokolünün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı üyeliği seçimi için Avrupa Konseyi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

(Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla tamamlanacak.

H Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

(Kişinev/21.45) (Fotoğraflı)

3- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-Sırbistan, İspanya-Polonya maçları yapılacak.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 6 maçla başlayacak.

5- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.

ÖZEL HABER

1- Türkiye-İngiltere ilişkilerinde Brexit sonrası için "iyimser" hava

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut:

"Brexit sonrası İngiltere ile ilişkilerimizin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir"

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür:

"Şartlar nasıl gelişirse gelişsin İngiltere ile Türkiye'nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmelerinde büyük fayda görüyorum"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- Özel okulların kayıt sözleşmesinde "kitap-kırtasiye" güncellemesi

Milli Eğitim Bakanlığınca özel okulların kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen "kırtasiye", "kitap", "kıyafet", "servis" gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı

Uygulamayla velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmasını engellemek amaçlanıyor

Özel okullar 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren kayıt işlemlerini güncellenen sözleşme doğrultusunda yapacak

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan:

"Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti. Haziran verilerine göre katılım bankalarının aktif büyüklüğü 239,6 milyar liraya ulaştı"

"İstanbul Finans Merkezi projesi içerisinde katılım bankacılığının tamamen ayrı bir başlık olarak ele alınması ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına önem verilmesi de yine bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından önem arz ediyor"

"Dijital dönüşüm programı kapsamında sürdürdüğümüz Robotik Süreç Otomasyonu robot teknolojilerle olan çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Proje kapsamında özellikle manuel, birbirinin tekrarı ve öngörülebilen işleri yazılım robotlarına yaptırıyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.