GÜNDEM / 10 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 10 Haziran 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM / 10 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

(Ankara/19: 00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti'nin Meclis grup toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan Bütçe Komisyonu'nda, bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan torba kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı iş gücü istatistikleri ile nisan ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB, okul öncesi gruplara yaz okulları açacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okullarının ve yaz kulüplerinin açılması kararlaştırıldı

Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak

Mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrenciler de sınıflarını geçmiş sayılacak, velinin talebi ile sınıf tekrarı yapılabilecek

(Selma Kasap/Ankara)

2- Yatırım fonları rekora doymuyor

Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı

TEFAS'ın avantajlarının yanı sıra yılın ilk 5 ayında hisse senedi ve altın gibi fonların cazip hale gelmesinin etkisiyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz:

"Bütün fon sektörüne bakıldığında da kişi başı ortalama fon yatırımı 20 bin lira seviyesinde bulunuyor. 30 yıllık modern borsa tarihine rağmen yerli yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği tasarruflar halen çok düşük seviyede"

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

3- İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ:

FETÖ'nün, "futbolda var olma" taktiği

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski iki futbolcu, FETÖ'nün futbolcuların dini

hassasiyetlerini kullanarak nasıl temasa girdiğini ifadeleriyle ortaya çıkardı

İki futbolcu, örgütün bu alanı elinde tutmak için düzenlediği sohbet toplantılarına katılan bazı

futbolcuların isimlerini de verdi

İfadesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki yapılanmaya değinen sanık E.E., 3 kente bölünerek yönetilen emniyetin şube müdürlüklerinin "Tarih", "İngilizce", "Matematik" ve "İlk yardım" şeklinde, "öğrenci" diye bahsedilen polis memurlarının da örgüte bağlılıklarına göre kodlandığını anlattı

(Hanife Sevinç/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Haziran 2020 - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak         
15:17
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu         
15:07
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor         
15:07
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var         
14:58
Instagram modeli, cinsel içerikli sitelere sattığı videolar sayesinde milyoner oldu Instagram modeli, cinsel içerikli sitelere sattığı videolar sayesinde milyoner oldu         
14:52
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:48
Son Dakika: Yunanistan'ın Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir         
14:47
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti         
14:47
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi         
14:42
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi 73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi         
14:33
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:32
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu         
14:02
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu         
13:51
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor         
13:51
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı         
13:32
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor         
13:32
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu         
13:30
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor         
13:26
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım         
13:23
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı         
13:22
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı         
13:06
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek         
12:50
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor         
12:38
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı         
12:28
Genç tasarımcı Kimberley Garner, arkadaşlarının yanında bir anda soyunmaya başladı Genç tasarımcı Kimberley Garner, arkadaşlarının yanında bir anda soyunmaya başladı         
12:26
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez         
12:25
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı         
12:20
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular         
12:11
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı         
12:09
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 15:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 10 Haziran 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]