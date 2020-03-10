GÜNDEM / 10 Mart 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/15.00/15.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Ankara/16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısına katılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına iştirak edecek ve 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti'yle görüşecek.

(Ankara/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "OGM'nin En'leri Ödül Töreni" ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TÜİK, Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine, 15 ay ve 7 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçe belediyesi ile imzalanacak toplu iş sözleşmesi törenine katılacak.

(Kayseri/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında açılan davanın görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi ve Şehitlere Saygı Kayağı programlarının ardından Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Kayseri/10.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Valencia-Atalanta, RB Leipzig-Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek.

(Valencia/Leipzig/23.00)

3- TFF 1. Lig'de 27. hafta Boluspor-Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük, Altay-Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Bolu/14.00/Erzurum/İzmir/16.30/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Teksüt Bandırma, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u konuk edecek.

(Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulundaki Komando İhtisas Kursunun aşamalarından "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı", başarıyla tamamlandı

Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren dört haftalık harekatta, iglularda kalan komandolar, karlardan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, kar mağarası inşa etti, dondurucu soğukta gösterdikleri başarıyla göğüs kabarttı

(Süleyman Elçin/Isparta)

2- Kaza kara noktalarında "hayati" dönüşüm

Karayolları Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçmek, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla geçen yıl 78 kaza kara noktasında iyileştirme yaptı

2003 yılından itibaren kaza potansiyeli yüksek kesimlerde yürütülen çalışmalarla 1614 noktada güvenli ulaşımın önü açıldı

Sürücülerin yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle yoldan çıkmalarını engellemek amacıyla 590 kilometrelik güzergahta "sarsma bandı" oluşturuldu

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Depremler, riskli yapı tespiti başvuru sayısını artırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçen yılın iki ayında riskli yapı tespiti için 1500 kişi başvuruda bulunurken bu yılın ilk iki ayında sayı 2 bin 413'e yükseldi

Binanın riskli yapı olup olmadığı, Bakanlıkça lisanslandırılmış 1060 kurum ve kuruluş tarafından tespit ediliyor

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

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