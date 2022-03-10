GÜNDEM / 10 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 10 Mart 2022

10.03.2022 08:57
GÜNDEM / 10 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, üye katılım törenine ve STK, muhtarlar, kanaat önderleri buluşmasına katılacak.

(Diyarbakır/10.30/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek "Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, Hami Yıldırım İlkokulu açılış törenine katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Trabzon/09.30/09.45/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti iş dünyası ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak, esnaf ve fabrika ziyaretinde bulunacak, partililerle bir araya gelecek.

(Bartın/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3-Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenecek "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılacak.

(Antalya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları düzenlenecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde ilk maçlar tamamlanacak; Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Barselona/23.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada ertelenen Eyüpspor- Bursaspor müsabakası, kaldığı dakikadan itibaren oynanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'nun ilk haftasından ertelenen maçta İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Sporting takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/23.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport, Letonya'nın TTT Riga takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final Turu ilk maçlarında deplasmanda, Galatasaray Macaristan'ın KSC Szekszard, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise Fransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Szekszard/20.00/Lyon/22.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Altekma- Bingöl Solhanspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, İlham Aliyev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 10 Mart 2022 - Son Dakika
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