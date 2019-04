Gündem / 10 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/12.00/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek, ardından ortak basın açıklaması yapacak.



Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziye ziyaretinde bulunacak.



(Ankara/09.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.



(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın açılışına katılacak.



(Samsun/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TBMM Genel Kurulu toplanacak.



(14.00) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı ve Türk iş insanları ile iş toplantısında bir araya gelecek.



(Amsterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri "Brexit" gündemiyle toplanacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.



(Trablus)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada 84 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



SPOR



1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.



Organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.



(Bükreş/11.30/18.00)



2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.



3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde başlayacak.



4- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Manchester United-Barcelona, Ajax-Juventus karşı karşıya gelecek.



(Manchester/Amsterdam/22.00)



5- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında VakıfBank, ilk maçta 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya konuk olacak.



(Novara/21.30)



6- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.



(Kozani/18.00)



7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçlarında Banvit-Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Anadolu Efes karşılaşacak.



(Balıkesir/Ankara/18.00/İstanbul/Sakarya/20.15) (Fotoğraflı)



8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)



9- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçlarında Ziraat Bankası-Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.



(Ankara/Tokat/18.00) (Fotoğraflı)



10- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik ilk maçlarında Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş karşılaşacak.



(Bursa/18.00/İstanbul/19.00)



11- Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek.



(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



12- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası Fransa'da sahibini bulacak. Kupa finalinin rövanşında Fransa temsilcisi BLMA ile Rusya ekibi Nadezhda karşı karşıya gelecek.



(Lattes/21.00)



ÖZEL HABER



1- "Türkiye DEAŞ'le mücadelede en büyük müttefiklerden biri"



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:



"Irak'ta DEAŞ'le sürdürülen çatışma çok kısa bir süre önce sona erdi. DEAŞ'e karşı mücadelede uluslararası toplumun en büyük müttefiklerinden bir tanesi Türkiye. Bunun ötesinde Avrupa Birliği'nin terör listesinde bulunan PKK'yla mücadele devam etmekte. Uluslararası toplum olarak Türkiye'yle diyaloğumuzu sürekli sürdürüyoruz"



(Meriç Ürer/İzmir)



2- MEB, öğrencilerin sosyal etkinliklerini kayıt altına almaya başladı



Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki tüm öğrencilerin akademik başarılarının yanında "bilim", "sanat", "kültür", "spor" ve "toplum hizmeti" gibi başlıklarda yaptıkları her türlü sosyal etkinliği e-okul sistemindeki yeni modülde kayıt altına almaya başladı



Bakanlıkça yayımlanan genelge ile "Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu" paylaşılarak okullarda uygulamanın başlatılması ve veri girişlerinin yapılması istendi



Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "sosyal etkinliğe katılanlar", "ürün ortaya koyanlar", "performans gösterenler" ve "derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek



(Selma Kasap/Ankara)



3- Rusya'dan Türkiye ile ortak helikopter üretimine "yeşil ışık"



Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy:



"Türkiye'de üretilen (helikopter) parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz"



"Türkiye'nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu biliyoruz. Buna, sivil alana da yayılabilecek bir potansiyel olarak bakıyoruz"



"Türk parçalarıyla üretilmiş Rus helikopterlerini, Türkiye'nin ciddi ekonomik ve ticari bağları olan çevre ülkelerin pazarlarına ihraç edebiliriz"



(Emre Gürkan Abay/Moskova)



***



