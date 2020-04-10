GÜNDEM / 10 Nisan 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 10 Nisan 2020

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

GÜNDEM / 10 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı/Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistiklerini, şubat ayı inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı/Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İmmün plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasından iyi haber

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay:


"Hastamızdan olumlu işaretler aldık. Hem kan parametlerinde hem de akciğer kapasitesi ve bulgularında kısmi iyileşme işaretleri var"


"Bir hastayla aldığımız sonuçları genelleştirmek eksik olur, daha çok hastaya uygulayacağız"


"Bu çok umutlu olduğumuz bir tedavi, çünkü immün plazma tedavisi daha önce Kırım- Kongo kanamalı ateşi, Ebola virüsü, SARS ve MERS gibi viral enfeksiyonlarda başarıyla kullanılmış bir tedavi"


(Orhan Yoldaş/Malatya)

2- Özel gereksinimli çocukların evdeki en büyük ihtiyacı oyun

Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz:


"Aileler her şeyden önce özel gereksinimli çocuklarına evde de bir rutin oluşturmalı ve bunu hiç bozmamalı. Dans etmek, oyunlar oynamak rutinin olmazsa olmazları. Bunlar ailelere de iyi gelecektir"


"Rehabilitasyon çocuklarımız için hayati. Devlet tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de korunmaya alınması gerekiyor"


Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan:


"Konu özel eğitim olduğunda bir anne-babanın öğretmenlik yapabilmesi çok zor. Aileler, oyun temelli işlerle çocuklar ve kendilerindeki olumsuz etkileri azaltabilir. Ev içinde çocuklara ev işleri görevleri vermeleri çocuklar açısından yararlı olacaktır"


(Burcu Çalık/Ankara) 3- Eskişehir Şehir Hastanesi olağan ve olağanüstü durumlar için hazır

Başhekim Yaşar Bildirici:


"Eskişehir Şehir Hastanesi hem fiziksel mekan ve teknolojik olarak hem de nitelikli yatak konusunda her tür sağlık hizmeti sunmaya hazır"


"Kovid-19 sürecini yönetmek üzere 6 bloktan biri bağımsız olarak sadece bu hastalarımızın hizmetine sunuldu"


(Deniz Açık/Eskişehir)

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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