GÜNDEM / 10 Nisan 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 10 Nisan 2022

10.04.2022 08:57
GÜNDEM / 10 Nisan 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Vakıf Buluşmaları kapsamında düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri iftar programına iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Vakıf Buluşmaları kapsamında düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri iftar programına iştirak edecek.

(Bursa/19: 00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Motosiklet Platformu üyelerinin Kadıköy İskele Meydanı'ndaki buluşmasına ve Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde düzenlenecek Motorcu Dostu Güvenli Bariyer Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/12.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum- Kuşadası etabıyla başlayacak.

(Muğla/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Safiport, finalde Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak. Günün ilk maçında, İspanyol ekip Perfumerias Avenida ile Çek ZVVZ USK Prag üçüncülük mücadelesi verecek.

(İstanbul/17.00/14.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir, Adana Demirspor- Altay ve Fenerbahçe- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/Sivas/Adana/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında, Manisa FK-Yılport Samsunspor, Altaş Denizlispor-Tuzlaspor, NasaDoge Menemenspor- İstanbulspor ve Bursaspor-Kocaelispor maçları yapılacak.

(Manisa/13.30/Denizli/İzmir/16.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 34. hafta tamamlanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta mücadelesine Gaziantep Basketbol- Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex- Türk Telekom, Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Galatasaray- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Elazığ İl Özel İdare maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/Antalya/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Melbourne/08.00) (Fotoğraflı)

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Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye Diyanet Vakfı, Mustafa Şentop, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 10 Nisan 2022 - Son Dakika
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