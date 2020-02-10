GÜNDEM / 10 Şubat 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile 2010-2018 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4 senet değişim ihalesi düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu, Karadağ'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.

(Ankara/12.00/Podgorica) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Özgür Arduç'un yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlanacak.

(Ordu/09.30)

5- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türk Milli Takımı'ndan 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 63 kiloda Rahman Bilici, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar, 130 kiloda da Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

(Roma/13.30/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 21. haftanın son maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü, Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(Erzurum/14.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin Kunduz'u, Filipinler ordusunun yolunu açacak

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Filipinler'e yönelik yeni ihracat sözleşmeleri imzaladı

Sözleşmeler kapsamında, Filipinler'e silah kulesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan Kunduz Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkam İş Makinesi satışı gerçekleştirilecek

FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt:

"2019, yeni pazarın sözleşmelerinin imzalanması açısından bizim için heyecan verici oldu"

"Malezya ve Umman'da teslimatlarımız bu yıl tamamlanacak. İki önemli ihracat sözleşmesinin başarıyla sonuna yaklaşmış bulunuyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- İŞKUR yeni yıla hızlı başladı

İŞKUR'un ocak ayında istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 87 bin 383 oldu

İstihdam edilen 55 bin 571 erkek ile 31 bin 812 kadından 18 bin 785'ini yükseköğrenim mezunları oluşturdu

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde el değiştiren 2 milyon 338 bin gayrimenkulün satışında ibraz edilen tutar 389 milyar 239 milyon 975 bin lira oldu

Söz konusu satışlardan elde edilen harç geliri 10 milyar 312 milyon lira olarak gerçekleşirken, bağış ve intikal gibi diğer işlemlerle birlikte toplam tutar 11 milyar liraya yaklaştı

Son 5 yılda satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yüzde 5,7, satışlar karşılığında beyan edilen tutar ise yüzde 97 artış gösterdi

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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