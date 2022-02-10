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GÜNDEM / 10 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 10 Şubat 2022

10.02.2022 08:57
GÜNDEM / 10 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 2022 yılı ilk değerlendirme toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından oda ve borsa, meclis üyeleri ile müşterek toplantıya iştirak edecek.

(Ordu/09.30-16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Kalkınma Kongresi 2. Oturumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, Aralık 2021 dönemi iş gücü istatistikleri ile dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Estonya, Letonya ve Litvanya başbakanlarıyla Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelecek. Liderler görüşme öncesi açıklama yapacak.

(Berlin)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO karargahındaki görüşmeleri hakkında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)(Fotoğraflı)

3- 72. Berlin Film Festivali Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filminin gösterimiyle başlayacak.

(Berlin)(Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek. Milli sporculardan Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar 10 km klasik yarışında mücadele edecek.

(Pekin/10.00)(Fotoğraflı)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi Aytemiz Alanyaspor- Adana Demirspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/17.30/İstanbul/20.30)(Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Pire/22.00)

***

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Şubat 2022 - Son Dakika


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