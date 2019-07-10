GÜNDEM / 10 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif" ele alınacak.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı'na katılacak, Rus mevkidaşı Dmitriy Patruşev ile bir araya gelecek ve Orta Kafa Balık Tutma Buz Trolü "Skorpion"un suya indirilme törenine iştirak edecek.

(St. Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 29 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yeni Kulüp Lisans Talimatı'yla ilgili Maslak'ta Kulüpler Birliği Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Die-des-Vosges - Colmar arasındaki 5. etap yarışıyla sürüyor.

(Fransa)

3- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda, çeyrek finalde Senegal-Benin ve Nijerya-Güney Afrika maçları yapılacak.

(19.00/22.00)

4- Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 2. Lig ve 3. Lig grup kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

7- UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları devam ediyor.

8- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

ÖZEL HABER

1- Sağlık Bakanlığı, çalışan sağlığını korumak için harekete geçti

Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelindeki iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirilerek işveren ve çalışanlar, çalışan sağlığı konusunda bilinçlendirilecek

Ziyaretler kapsamında, çalışma hayatından kaynaklanabilecek kronik hastalıklardan korunma, hareketli hayat tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele etme, bağışıklama gibi konularda bilgi verilecek

Halk sağlığının korunmasına önemli katkı sağlaması beklenen çalışma kapsamında, iş kaynaklı risklerin kontrol edilmesine ve ortadan kaldırılmasına ilişkin eğitimler de düzenlenecek

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) 2- "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel parçası isabet eden Ömer Ünlü, yaşadıklarını unutamıyor

Gazi Ömer Ünlü:

"FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek. Onların bu ülkede hiçbir şekilde mezarları bile olmayacak"

"FETÖ, ne yaparsa yapsın boş. Bugün yine girişimde bulunsalar daha fazla kişiyle yine sokağa çıkarız"

(Kemal Karagöz/Adıyaman)

3- Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi

BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu

BES ve OKS katılımcı fonlarının 80 milyar 859 milyon lirası faizli, 12 milyar 485,5 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor

BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı 103 bini aştı

Otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 6 milyonu aşarken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı 5,1 milyar lirayı geçti

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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