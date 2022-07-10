GÜNDEM / 10 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 10 Temmuz 2022

10.07.2022 08:57
GÜNDEM / 10 Temmuz 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Rumeli İskelesi bayramlaşma törenine katılacak, Tekirdağ Polisevi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Rumeli İskelesi bayramlaşma törenine katılacak, Tekirdağ Polisevi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edecek.

(Tekirdağ/14.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PEKOM Merter Polisevi'nde göçmenlerle bayramlaşacak ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşmaya katılacak.

(İstanbul/11.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde 13-17 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.

(Graz/Kufstein/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Sakarya Atatürk Stadı'nda dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/21.30) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle tamamlanacak.

(Londra/16.00) (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Tekirdağ, Jandarma, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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