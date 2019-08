GÜNDEM / 11 Ağustos 2019

Kurban Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programına katılacak, şehit ailesine ve bir vatandaşın evine ziyarette bulunacak.

(Konya/14.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.

(Antalya/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

Galatasaray, İtalya temsilcisi Fiorentina ile özel maçta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Floransa/22.00) (Fotoğraflı)

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00)

3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaşacak.

(Udine/19.45)

ÖZEL HABER

1. Jeopolitik riskler merkez bankalarını muslukları açmaya zorluyor

ABD 10 yıllık devlet tahvili getirisi ile 3 aylık devlet tahvili faizleri arasındaki fark hafta içinde eksi 41,23 baz puana düşerek Mart 2007'den bu yana en geniş halini aldı

Analistler, eylül ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz indirime yüzde 60,50 baz puan indirime ise yüzde 40 olasılık veriyor

Beklenmediği halde faiz indirimine giden Tayland Merkez Bankası politika faizini yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye çekti ve ekonomiyi desteklemek adına daha geniş para politikası uygulayacağını duyurdu

Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda beklenenin üzerinde yüzde 1,5 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre son on yılın en yüksek gerilemesiyle yüzde 5,2'lik bir düşüş yaşadı

(Murat Aslan/İstanbul)

2- Milli baz istasyonu Külliye'nin ardından BTK'de

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerlilik. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Külliye'nin ardından BTK'da da kullanılmaya başladı"

"Türkiye'nin yerli baz istasyonunun, BTK'da da devreye girmesi sisteme olan güvenin her geçen gün arttığının göstergesidir"

"Sistemimizin Külliye ve BTK'da kullanılır olmasının bize yeni ufuklar açacağını, ULAK Baz istasyonu ve MAYA Ağ Yönetim sistemlerimizin başta operatörlerimiz, ilgili kamu birimlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın ve çok daha önemlisi tüm halkımızın tercihi haline geleceğini değerlendiriyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Görme engelli sporcu, koruyucu ailesinin desteğiyle şampiyonluğa uzandı

Koruyucu aile yanında yetişen ve atletizmde dünya şampiyonlukları bulunan görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, azmi ve ailesinin desteğiyle kazandığı şampiyonlukları artırarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyor

Havva Elmalı:

"İsviçre'deki IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda U17'de rekor kırdım. Görme engellilerde 3 madalyayla dönen ilk ben oldum. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek, İstiklal Marşı'nı okutmak çok güzel bir duygu"

Koruyucu anne Selma Engin:

"Biz ailecek Havva'nın her zaman yanındayız. Onun koyduğu hedeflere ailecek desteğiz. Biz onu çok seviyoruz"

(Merve Yıldızalp/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

