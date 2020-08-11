GÜNDEM / 11 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yahşihan, Bahşili ve Keskin ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Hasandede Türbesi'ni ziyaret edecek, Emine Bulut'un ailesiyle bir araya gelecek.

(Kırıkkale/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığınca, tüm il ve ilçelerde vali, kaymakam, belediye başkanları ve muhtarların da katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu, Almanya'da Shakhtar Donetsk- Basel, Wolverhampton- Sevilla maçlarıyla tamamlanacak.

(Gelsenkirchen/Duisburg/22.00)

ÖZEL HABER

1- Rusya'dan "turizmin başkenti"ne bir günde 80 uçak geldi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

"İlk günkü heyecanı gördük, böyle bir gelişmenin olması bizim için sevindirici"

"Güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti verdiğimiz sürece talep artarak devam edecektir"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Son 10 gündür ciddi rezervasyon akışı var, talepler bizi sevindiriyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı

Son haftalarda yaşanan vaka artışlarıyla gündeme gelen Gaziantep'te hayata geçirilen ciddi tedbirlerle rakamlarda aşağı yönlü hareketlenme yaşanıyor

Aylık ortalama 70 bin kişiye sosyal mesafeye uygun davranmamak ve maske kullanımını ihlalden cezaların kesildiği kentte, düğün salonlarında polisler denetim yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü" şeklindeki açıklamasının ardından kentte rehavete yer verilmemesi için denetimler tüm hızıyla sürecek

Vali Davut Gül:

"Bu saatten sonra hepimizin yapabileceği en iyi şey, rehavete kapılmadan tedbirlere sonuna kadar uymak"

(Kerem Kocalar/Gaziantep)

3- Dağa kaçırılan çocuklarının bayramlık kıyafetiyle teselli buluyorlar

Terör örgütü PKK'nın Bitlis'in Günkırı beldesinde, 5 yıl önce kandırıp dağa kaçırdığı Okan Gökkuş'un ailesi, evlatlarının simit satıp satın aldığı bayramlık kıyafetlerine sarılarak teselli buluyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Gökkuş ailesi, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde diğer ailelerle birlikte oturma eylemini sürdürüyor

Baba Ekrem Gökkuş:

"HDP diyor ki 'demokratik partiyiz.' Bu demokratik parti nereden gelmiş. Demokratik delikanlı, insan ve mert olacak. Çocuğum ölü mü sağ mı, nerededir, ne yapıyor? Kahrolsun HDP. HDP olmazsa terör olmaz, terör olmazsa HDP olmaz. İkisi birbirine bağlıdır"

Anne Vecihe Gökkuş:

"Okan, nerede imkan ve fırsat bulursan gel. Onlara inanma. Seni kandırmışlar. Anne ve babanı öldürürüz diyerek yalan söylüyorlar. Devlet, annenin ve babanın belindedir. Devlet güçlüdür. Allah devletimize zeval vermesin"

(Şener Toktaş/Bitlis)

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