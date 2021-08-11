GÜNDEM / 11 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Başkale ilçesi Esenyamaç köyünü ziyaret edecek.

(Van/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamada bulunacak.

(Ankara/16.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile ayrı ayrı görüşecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çayırlı ve Tercan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak

(Erzincan/13.10/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın mensupları ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında Kuzey İrlanda'da yapılacak maçla sahibini bulacak.

(Belfast/22.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında perşembe günü St. Johnstone'la oynayacakları maça ilişkin McDiarmid Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Perth/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolculardan Anders Trondsen, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ikinci maç öncesi Molde Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Bordo-mavili ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Molde/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Ahmet Oğuz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla yapacakları ikinci maça ilişkin Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürlerinin çekimi yapılacak. Fikstür çekimleri Türkiye Voleybol Federasyonunun sosyal medyadan canlı yayınlarıyla takip edilecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Memur ve memur emeklisi, taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ilk zam teklifini yarın sendikalara sunacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:

"Herkes tarafından yeterli ve geçerli karşılanan makul talepler sunduk. Kamu İşveren Heyeti'nin masaya getireceği teklif, memur ve memur emeklisini hayal kırıklığına uğratmamalı, taleplerimize ve kamuoyunun beklentilerine uygun olmalı"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Özel Operasyonlar Aracı" vitrine çıkıyor

6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, ile kez IDEF 2021'de sergilenecek

Araç, yüksek seviye mayın tehditlerinin yanı sıra el yapımı patlayıcı ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı test edildi

Araçta yer alan 2 bağımsız Sancak Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, eş zamanlı olarak farklı yönlerde belirecek tehditlere karşı gözetleme ve 2 kat etkili ateş gücü sağlıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- "Aşı yaklaşık 10 hastadan 9'unun ölümünü engelliyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu:

"Vakalardaki artış 1 ay kadar erken oldu. Vaka sayılarında bu yükselişin bir miktar daha devam edeceğini görüyoruz. Eylül ayının ortasında vakaların en tepeye ulaşmasını yani pik olabileceğini, vakalarda eylülün sonuna doğru düşme bekliyoruz"

"Hastanede yatan aşısızların büyük çoğunluğu birinci grup, yani hiç aşı olmayanlar. İkinci grupsa tek toz aşı yapan veya 2 doz aşı yapıp da üzerinden 3-4 ay geçmiş insanlardan oluştuğunu görüyoruz. O nedenle bu sayıları gördüğümüzde insanların aşıyı bir an önce olmasını bekliyoruz"

"İstanbul'da aşı oranlarımız tek doz anlamında yüzde 68'i buldu. İstanbul önümüzdeki hafta aşılamada yüzde 75 bandıyla mavi hale gelecektir. İstanbul'da vatandaşlarımızın yarısının 2 doz aşısını yaptık. Ayrıca İstanbul'da yaklaşık 14 milyona yakın doz olarak aşı yaptık. Günlük 400 bin civarında kapasite açıyoruz. Özellikle son 1 haftadır aşı talepleri arttı"

"Aşı yaklaşık 10 hastadan 9'unun ölümünü engelliyor. Bu çok önemli bir rakam. Ayrıca kapasite olarak da stok olarak da şu anda İstanbul'da bir sorunumuz yok"

"İstanbul'da delta mutasyonun vakalarda oranı yüzde 50"in üzerinde. Ama bu mutasyon daha kötü bir hastalık seyrine sebebiyet şimdiye kadar vermemiş durumda"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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