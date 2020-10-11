GÜNDEM / 11 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 11 Ekim 2020

11.10.2020 08:59
GÜNDEM / 11 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Şahinbey ve Şehitkamil ilçe kongrelerine katılacak.

(Gaziantep/10.00/13.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Kayacık Tesisleri'ni ziyaret edecek, Fırat Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve bisiklet yolu incelemesinde bulunacak.

(Konya/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Park Formula 1 Pisti'nde incelemede bulunacak, Büyük Çamlıca tepesindeki eski antenlerin söküm çalışmalarını takip edecek.

(İstanbul/11.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de halk cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek.

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Moskova/21.45)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında A, B ve C liglerinde maçlar oynanacak.

3- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Fenerbahçe Beko- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji- Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, BOTAŞ- Çankaya Üniversitesi, Samsun Canik Belediye- İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol- Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Beşiktaş ve Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/14.00/Samsun/14.00/Kayseri/15.00/Mersin/15.15/İstanbul/17.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor ve Altekma-Spor Toto maçları yapılacak

(Artvin/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/19.00/İzmir/15.00)

7- Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler final maçıyla sona erecek.

(Paris/16.00)

8- Formula 1 Almanya Grand Prix'si yapılacak.

(Nürburg/15.10)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 salgınında 65 kamu tesisi mağdur kadınların hizmetine sunuldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 salgınında şiddetle mücadelenin kesintiye uğramaması için kadın konukevlerinin yanı sıra kamuya ait 65 tesisi kadınların hizmetine sundu

Tesislerden, hakkında "barınma yeri sağlanması" kararı verilen 1400 kadın ve çocuğu yararlandı

Salgın döneminde şiddet mağduru kadın ve çocuklara kuruluşlarda verilen desteğe ek olarak uzaktan erişimle de ihtiyacı olanlara psikososyal yardıma devam ediliyor

Bakanlık, bu dönemde, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri ve kadın konukevlerinde görevli 800 personel için de çevrimiçi eğitimler düzenledi

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterlerde alınan Kovid-19 önlemlerini anlattı:

"Sağlık kuruluşlarından sonra vatandaşla direkt temas halinde olan belki de ikinci meslek grubuyuz. O nedenle tedbirleri çok ciddi şekilde uygulamaya başladık, halen de uygulamayı sürdürüyoruz"

"HES kodu konusunda Sağlık Bakanlığımızın ve İl Hıfzıssıhha kurullarımızın aldığı kararlar var. Bu kararlara biz de noterler olarak titizlikle uyuyoruz"

(Recep Bilek/Samsun)

3- Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yükseliş trendi sürüyor

Otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren ve geçen ay yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dış satıma imza atan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat yükselişi devam ediyor

Eylülde Almanya'ya 281, İspanya'ya 265 ve Birleşik Krallık'a da 232 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi

(Cem Şan/Bursa)

***

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Abdülhamit Gül, Şahinbey, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 11 Ekim 2020 - Son Dakika

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