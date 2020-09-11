GÜNDEM / 11 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 11 Eylül 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pütürge Afet Konutları, Doğanyol, Kale ve Battalgazi şantiye alanlarında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

GÜNDEM / 11 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pütürge Afet Konutları, Doğanyol, Kale ve Battalgazi şantiye alanlarında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

(Malatya/09.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ermenek'te iş bırakma eylemi yapan madencilere destek ziyaretinde bulunacak.

(Karaman/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemeler yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2019 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları ile girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek.

(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Beytullah Eroğlu Kapalı Yüzme Havuzu ve 6 adet çok amaçlı basketbol sahasının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Süper Lig 2020-2021 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.00) (Fotoğraflı)

3- Futbolda TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu, Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da tekler çeyrek final maçları Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.

(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Ekonomik önlemler "3 katlı maske" oldu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Kredi genişlemesi, KDV indirimleri ve kısa çalışma uygulaması; Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyreğin sonundan başlayarak hızlı bir toparlanma sürecine girmesinde büyük rol oynadı. Adeta ekonomiyi koronavirüsün etkilerinden koruyan '3 katlı maske' oldu"

"Pandemi baskısı altında enflasyonla mücadelede sabırlı ve kararlı olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Hepimize iş düşüyor. İş dünyası olarak, salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan arz kısıntılarını bu dönemde üreterek aşacağız"

"Doğu Akdeniz'de diplomatik nezakete yakışmayan bir şekilde havuç-sopa denklemi kuranlar, tehditle bir yere varılamayacağını öğrenmelidir"

(Ergin Garip/İstanbul)

2- Kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 750 milyon doları aştı

Türkiye, üretiminde lider olduğu kuru kayısı ve kuru üzümde geçen sezon 763 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı

Kuru üzümde ihracatın yüzde 25'inden fazlası İngiltere'ye gerçekleşti

Çin'e yapılan kayısı ihracatı ise yüzde 66 arttı

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalık, önlem almayan herkesi seviyor"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalandığı Kovid-19 nedeniyle oldukça zor anlar yaşayan, aynı hastalıktan annesini kaybeden 47 yaşındaki Ömer Sığa:

-"Bu hastalık ne zengini ne fakiri ne işçiyi ne de patronu tanıyor. Hastalık, önlem almayan herkesi seviyor"

"İnsan bu hastalığa yakalandıktan sonra kendi hayatının ne kadar değerli olduğunu anlıyor, ne kadar mal varlığı varsa bir dakikalık nefese vermeye razı oluyor"

"Annesini kaybedenler neler hissediyorsa benim acım onlardan bir kat daha fazla. Keşke koronavirüs hastalığından kaybetmeseydik de en azından cenazesine katılabilseydik"

(Cuma Sarı/Şanlıurfa)

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Murat Kurum, Doğanyol, Pütürge, Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 11 Eylül 2020 - Son Dakika

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