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GÜNDEM / 11 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 11 Eylül 2021

11.09.2021 08:57
GÜNDEM / 11 Eylül 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak, Çeşme Belediyesini ziyaret edecek ve Cumhuriyet Meydanı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesi ile Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerini ziyaret edecek.

(Sinop/11.00/Kastamonu/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Doktora Salonu'nda düzenlenecek Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edecek, 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/10.00/12.45/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anma etkinlikleri takip edilecek. ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta saldırıların gerçekleştiği "Ground Zero"da düzenlenecek törene katılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, VavaCars Fatih Karagümrük- Adana Demirspor, Beşiktaş- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor- Altay ve Yukatel Kayserispor- Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Konya/17.00/Kayseri/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor- Denizlispor, Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor-Menemenspor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.30/17.00/Manisa/Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları başlayacak.

4- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, elemelerle sürecek.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı maske ve dezenfektan tanıtımlarını yakın takibe aldı

Kurul, bu yılın ocak-ağustos döneminde görüşülen 1306 dosyadan 1168'ini ilgili mevzuata aykırı bulurken, bunların 928'ine durdurma cezası, 240'ına da idari para ve durdurma cezaları uyguladı. Kurul, bu dönemde 20,9 milyon liralık idari para cezası kesti

Bu dönemde, dezenfektan, maske, kolonya ve takviye edici gıda ürünleri şikayete en fazla konu olan ürün gruplarını oluşturdu. Söz konusu ürünleri de kapsayan sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörlerinde 15,5 milyon lira idari para cezası verildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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