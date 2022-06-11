Soylu: "Göçü koruma statüsü kendi ülkemizde aldığımız bir statüdür" - Son Dakika
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Soylu: "Göçü koruma statüsü kendi ülkemizde aldığımız bir statüdür"

11.06.2022 08:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına katıldı. (9)

Soylu: Göçü koruma statüsü kendi ülkemizde aldığımız bir statüdür
Soylu: Göçü koruma statüsü kendi ülkemizde aldığımız bir statüdür
Soylu: Göçü koruma statüsü kendi ülkemizde aldığımız bir statüdür
Soylu: Göçü koruma statüsü kendi ülkemizde aldığımız bir statüdür

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu: 'Göçü koruma statüsü kendi ülkemizde aldığımız bir statüdür' - Son Dakika

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