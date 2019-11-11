GÜNDEM / 11 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlatacak.

Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ankara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Konya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Aksaray, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Sinop'tan katılacak.

(Ankara/Konya/Aksaray/Sinop/11.11) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gündüzlü Bakım Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Sinop/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrika ziyaretlerinde bulunacak, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap edecek.

(Antalya/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dış İlişkiler Konseyi düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İspanya'da düzenlenen erken genel seçimler sonrası yansımalar takip edilecek.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısının ardından görevinden ayrılmasıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 6'sı tutuksuz, 13'ü firari 19 sanığın yargılanması sürdürülecek.

(Kocaeli/09.30)

Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Düzce/16.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapılacak H Grubu'ndaki son iki maç öncesi TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına aynı tesislerde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Cornelia Otel'de başlayacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kadın A Milli Futbol Takımı, özel maçta Ukrayna ile Menemen İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası Spor Toto-Halkbank müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Darbe girişimi davalarından 270'i tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 19'unda yargılamalar sürüyor

Tamamlanan davalarda 2 bin 327'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 838 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi

Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan bin 124'ü ağırlaştırılmış müebbet, bin 103'ü ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkemeler, bin 511 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- ASELSAN denizlerde "fersah fersah" ilerliyor

ASELSAN, son 10 yıldaki performansıyla "sonar pazarında" güçlü bir küresel oyuncu haline geldi

Yurt içinde ve dışında 36 denizaltı ve su üstü platformu için 33 yerli ve özgün su altı akustik sistemi kullanıma sunuldu

37 sistem için sözleşme takvimlerine uygun çalışmalar devam ediyor

Deniz Kuvvetlerine taktik alanda önemli yetenek kazandıracak sonar sistemi Fersah, ihracat fırsatlarıyla ASELSAN'ın küresel oyuncu nitelemesini pekiştirecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki sivillere yardıma koştu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde insani yardıma muhtaç sivillerin imdadına Türk sivil toplum kuruluşları yetişiyor

Bölgede başta AFAD ve Türk Kızılay ile İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Beşir Derneği ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'nun aralarında bulunduğu birçok yardım kuruluşu yardım faaliyeti yürütüyor

Suriyeli Abdullah Yusuf:

"Allah'a şükür Türkiye geldi, teröristleri temizledi ve bize yardım ediyor. Biz Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz"

(Rauf Maltaş-Fatih Aslan/Rasulayn)

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