İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

12.00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nın açılış törenine katılacak.
09.00Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak
09.00 Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Türkiye - Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı'na katılacak. Conrad İstanbul Bosphorus Oteli, Beşiktaş
11.00Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış töreninekatılacak. Zeytinburnu
Kaynak: DHA
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