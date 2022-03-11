GÜNDEM / 11 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecek.

Forum'un resmi açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(Antalya)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siverek'te üye katılım törenine iştirak edecek.

(Şanlıurfa/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2022-2023)" tanıtım programına katılacak.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenecek 14 Mart Tıp Bayramı programının açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyası, sanayi, ticaret ve meslek odaları ile STK temsilcileriyle toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Karabük/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Koordinasyon Toplantısı'na katılarak temaslarda bulunacak.

(Adana/11.00-17.00)Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TCMB, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 3 gün sürecek Antalya Diplomasi Forumu "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla başlayacak.

Forum'un resmi açılış töreni düzenlenecek.

(Antalya/11.30/14.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumlarıyla sona erecek.

(Paris)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Belediyeyi ziyaret edecek, 4-6 Yaş Takva Kur'an Kursunu açacak, Hacı Mehmet Sayın Camisi'nde cuma hutbesi okuyacak, TDV Kitap Kahve, Diyanet Gençlik Merkezi ve Engelsiz Kur'an Kursunun açılışlarına katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30-17.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Monako/22.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasının ilk maçında Yukatel Merkezefedi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(Denizli/20.00)(Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası Mert Grup Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.

(Ankara/12.00)(Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasına Spor Toto- Arkas Spor ve Yeni Kızıltepespor- Halkbank maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/Mardin/16.00)(Fotoğraflı)

5- Hentbolda Türkiye Kupası mücadelesine kadınlarda C Grubu'nda, erkeklerde A, B ve C Gruplarında karşılaşmalarla devam edilecek.

6- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

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