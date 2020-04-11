GÜNDEM / 11 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.



(TBMM/13.00) (Fotoğraflı)

GÜNCEL



1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Talih kuşundan evlere teslim ikramiye

Milli Piyango İdaresi, Kovid-19 önlemleri kapsamında, sokağa çıkması kısıtlanan talihlilere ikramiyelerini evlerine kadar götürecek

Talihlilere, hak ettikleri büyük ikramiyeler, en yakın şube müdürlüğü yetkililerince teslim edilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Kovid-19 salgını siber saldırıları tetikliyor

Zararlı yazılımlar yüklü "gerçek zamanlı koronavirüs haritaları" adı altında kullanıcıları aldatan sahte uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen siber saldırılarla, pek çok kişinin verileri ele geçiriliyor

Dijital bankacılığın gelişmesi ve mobil banka uygulamalarının kolaylıkları çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilmesini sağlarken, bu büyük pazar siber saldırganların da hedefi oluyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

3- Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri

Kimi haftalarca evine gitmeyen, kimi aynı evde yaşadığı aile üyelerinden kendini tecrit eden, kimi ise salgınla mücadelede gönüllü olarak acil serviste hizmet veren sağlık çalışanları, toplum sağlığı için kendi önceliklerini hiçe sayıyor

Pandemi hastanesinde çalışmayı bu süreçte adeta "vatan görevi" olarak gören sağlıkçıların, vatandaşlardan tek isteği evde kalmaları

(Aytaç Ünal/Ankara) (Fotoğraflı)

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