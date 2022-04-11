GÜNDEM / 11 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "Beyoğlu Sofrası" iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek iftar programında Konya milletvekilleri, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP Konya ilçe başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelecek.

(Ankara/19.29) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ile Katar Türk Okulu'nu ziyaret edecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Marmara Üniversitesi Genç Vizyon Kulübü Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği ziyaret edecek, iş dünyası ile buluşma etkinliğine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Mardin/12.00/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ana gündemiyle toplanacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile çevrim içi görüşecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd J. Austin de 2+2 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı kapsamında ABD'de bulunan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'le bir araya gelecek.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Gazileri İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ iş birliği ile öğrencilere burs desteği sağlanmasını içeren protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasında Konya 2021, 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci etap yarışı Selçuk-Alaçatı parkurunda yapılacak.

(İzmir/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta mücadelesi Eyüpspor-Altınordu maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'in yarı final turunda Ziraat Bankkart-Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto maçları yapılacak.

(Sivas/15.00/17.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında ikinci maçlar yapılacak; Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru, PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor mücadelesiyle tamamlanacak.

(Kastamonu/17.00)

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