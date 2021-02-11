GÜNDEM / 11 Şubat 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışını gerçekleştirecek, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i ziyaret edecek, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme, muhtelif anlaşmaların imza töreni ve basın açıklaması yapılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesini ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Belediye Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Bolu/11.30/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bilim Merkezinde düzenlenecek "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı"na katılacak, fabrika ziyaretlerinde bulunacak. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret edecek Selçuk, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Konya/09.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cizre'de İçkale'yi ve Dengbej Evi'ni ziyaret edecek, Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi açılışına katılacak. Kırmızı Medrese'de ve Şırnak Kültür Merkezi'nde incelemede bulunacak Ersoy, Valiliği, Gezici Kütüphane'yi, Çanakkale Tırı'nı, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Şırnak Zin Çocukevi'ni ziyaret edecek.

(Şırnak/11.00/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği; Karabağ Savaşı Sonrası Bölgesel Ekonomik İş Birliği Fırsatları" konulu konferansa katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Meclis Araştırma Komisyonu raporları ile Kamu Denetçiliği Kurumu raporları görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi 7. Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valiliği ziyaret edip basın açıklaması yapacak, Valilikte esnaf ve sanatkarlarla buluşacak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

(Şanlıurfa/12.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, Aralık 2020 dönemi kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Katar'da çeşitli temaslarda bulunacak, mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu"nun hizmete açılması dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/17.45/Konya/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. Gruplarda ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası OGM Ormanspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

4- Göztepe Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İzmir/12.00)

5- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Katar'da düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Mısır'ın El-Ehli ile Brezilya'nın Palmeiras takımları, finalde ise Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Meksika ekibi Tigres karşılaşacak.

(Er Reyyan/18.00/21.00)

7- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - "YÖK Anadolu Projesi" ile kıdemli üniversiteler Anadolu'nun genç üniversitelerine bilim yolunda ışık tutacak

Türk yükseköğretiminde ilk kez uygulanacak proje, ülke genelinde eğitim kalitesinin artması ve mezun niteliğinin yükselmesi sonucu akademik eğitimde yeni bir dönemin kapısının aralanmasına olanak sağlayacak

Proje kapsamında 12 kıdemli üniversitenin kıdemli öğretim üyeleri 2006'dan sonra kurulan 15 genç üniversitenin çeşitli bölümlerdeki öğrencilerine ders verecek ve araştırma alanlarında danışmanlık yaparak yol gösterecek

Genç üniversitelerdeki 170 bin 480 öğrencinin faydalanacağı proje, lisansta olduğu kadar, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki genç akademisyenlere de önemli katkılar sunacak

Üniversitelerin araştırma altyapılarını ve kütüphane olanaklarını birbirlerine açacağı proje, yükseköğretimde "fırsat eşitliği ve sosyal adalet" kavramlarına katkı vermek isteyen öğretim üyelerinin "gönüllülük esasına dayalı" olarak yürütülecek

İki üniversite arasındaki eşleşmenin en fazla 5 bölüm ve program düzeyinde yapılabileceği proje ile kıdemli üniversitedeki hocalardan ders alan genç üniversite bünyesindeki öğrenciler kendi okullarından mezun olacak

(Sefa Şahin/Ankara)

2- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Yabancı yatırımda geçen yıl Türkiye'yi en çok İtalyanlar tercih etti

İtalyanlar, 2020'nin ocak-kasım döneminde Türkiye'ye 970 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken ABD'li yatırımcılar 769 milyon dolar, Hollandalı yatırımcılar ise 491 milyon dolarlık yatırım yaptı

Avrupalı yatırımcıların Türkiye'ye yatırımı toplam yabancı yatırım tutarının yaklaşık yüzde 71'ini oluşturdu

Yabancıların "bilgi ve iletişim" sektörüne gerçekleştirdiği yatırım tutarı bu dönemde 1,3 milyar doları buldu

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

3- Türk ayakkabıcılar, 2020'de ihracattan 700 milyon dolar kazandı

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan:

"2020'de salgınla hesabımızda olmayan gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelere rağmen ayakkabıda 700 milyon dolar civarında ihracat yaptık ve bu ciddi bir rakam"

"Mağazan var, orada satışını yapacaksın ama internet satışın da olsun. Bu konu çok değerli. Dünya internet satışına gidiyor"

(Fırat Özdemir/Gaziantep)

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