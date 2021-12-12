GÜNDEM / 12 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden komisyona geri çekilen sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler görüşülecek.

(TBMM/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) sona erecek.

Zirvenin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

(İstanbul/09.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Darül Kurra Camisi'nde düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.

(Sakarya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına Adana Demirspor-GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/Malatya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası Yılport Samsunspor- MKE Ankaragücü maçıyla tamamlanacak.

(Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 17. hafta; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 16. hafta, 2. Grup'ta ise 17. hafta mücadelesi yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Bahçeşehir Koleji- Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor- Gaziantep Basketbol, TOFAŞ- Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30/Bursa/20.15) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasına Allpower Akü Cizre Belediyespor- Sorgun Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Yeni Kızıltepespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto, Altekma- Galatasaray HDI Sigorta ve Tokat Belediye Plevne- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Şırnak/13.00/Afyonkarahisar/14.00/İstanbul/İzmir/15.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/18.30) (Fotoğraflı)

8- 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası Yenibosna'daki Pullman Hotel Convention Center'da sona erecek. Organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 70, 80 ve +80, kadınlarda ise 65 ve +65 kiloda müsabakalar yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

9- 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek.

(Abu Dabi/16.00)

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