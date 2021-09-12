Üye Girişi
GÜNDEM / 12 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 12 Eylül 2021

12.09.2021 08:58
GÜNDEM / 12 Eylül 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Mersin/11.00/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek. Erbaş, Sur Ulu Cami'de Hafızlık İcazet Programı'na iştirak edecek.

(Diyarbakır/11.00/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Gdansk/21.30)

2- Süper Lig'de 4. hafta mücadelesine, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Göztepe-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Rize/17.00/İzmir/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Beypiliç Boluspor-Kocaelispor, MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü ve Altınordu- Bursaspor maçları yapılacak.

(Bolu/Ankara/17.00/Samsun/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'de 2. hafta maçlarına devam edilecek; TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları tamamlanacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; ilk haftanın 5 maçı yapılacak.

6- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Odense Hentbol takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

8- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, finallerle sona erecek.

(Mersin/13.30) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Monza/16.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı

Geçen yıl 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza atan Türkiye, bu yıl 8 ayda 13 milyar 232 milyon dolarlık dış satış yaptı

Bu sene 8 aylık dönemde en fazla çelik ihracatı 865 milyon 781 dolarla İspanya'ya gerçekleştirildi

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan:

"Türk çelik sektörünün 2021 yılını miktar bazında 23-24 milyon ton, değer bazında ise 20-22 milyar dolarlık ihracatla kapatmasını bekliyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

2- İkinci el online otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı

Ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalışla 140 bin 608 olurken, bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 puanlık bir fiyat artışı gözlendi

Geçen yılın 8 aylık dönemiyle (ocak-ağustos) kıyaslandığında ise bu yılın 8 ayı toplamında satışlarda yüzde 23 düşüş görüldü

İkinci elde en fazla dizel motorlu araçlar tercih edilirken, en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği, salgın döneminde duran havacılıktaki toparlanmadan memnun

TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Hüseyin Murat Ersoy:

"Pandemi tüm dünyaya aynı derecede etki etti. Ama biz şu anda da iyi durumdayız"

"Şu anda bu çıkışı görmeye başladık. Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatının (EUROCONTROL) geçen yılki raporunda öngörüsü uçuşlar pandemi öncesine göre yüzde 79'du. Şu anda eylül ayı itibarıyla yüzde 71'e ulaştı"

"Havacılıkla ilgili uluslararası kuruluşların yaptıkları çalışmalarda 2023'ün sonunda normalde pandemiden önce olan pilot ihtiyacı sayısı 30 binken şu anda ihtiyaç olan pilot sayısı 34 bin sayılarına çıkıyor. Yani çok ciddi oranda bir ihtiyaç artışı söz konusu"

"Rusya ve bazı ülkeler pilotlardan yeşil pasaport talep ediyor. Bazı ülkelerde de meslektaşlarımızı vize zorunluluğuna tabi tutabiliyor. Bunun olmaması seferlerde aksaklığa sebebiyet verebiliyor. Bu konuda bizlerin yaptığı çalışma da TBMM'ye sunulmuş durumda"

(Mutlu Bozdağ/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 12 Eylül 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar 09:05 Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti 08:58 Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Yol tartışmasında 08:53 Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek arabayı taşlayıp, kapıları tekmeledi
Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi 00:51 Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor 23:28 Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar 20:37 Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu 19:45 Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor 18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor

Son Dakika Haberleri
09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz pozlarını paylaştı
09:11 2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
09:09 Kılıçdaroğlu, Gelecek ve DEVA Partisi'nin adını verip "Onlar da ülkenin geleceğinden kaygılılar" dedi
09:06 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor karşılaşması 4-0 bitti
09:04 Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar
09:00 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil
08:58 Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti
08:55 Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi
08:53 Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek arabayı taşlayıp, kapıları tekmeledi
08:49 Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz pozlarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz pozlarını paylaştı         
09:13
Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil         
09:01
Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi         
08:55
Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor         
08:50
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi         
19:39
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti         
09:58
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 09:20:54. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 12 Eylül 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement