GÜNDEM / 12 Haziran 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Hakları Sokağı'nın açılışını yapacak, Çocuk Buluşması programına katılacak.

(Çanakkale/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rize/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5. Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G33 Grubu Bakanlar Toplantısı, Resmi Açılış Oturumu ve Gayriresmi Heyet Başkanları Toplantısı ile Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu'na iştirak edecek; ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Josef Sikela ile görüşecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün kapanış törenine katılacak.

(Kastamonu/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda tamamlanacak.

(İstanbul/11.00-20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabı, karışık bayrak yarışlarıyla sona erecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Samsunspor ile Beysu Konyaspor Basketbol, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Samsun/16.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si yapılacak.

(Bakü/14.00) (Fotoğraflı)

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