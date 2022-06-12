GÜNDEM / 12 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 12 Haziran 2022

12.06.2022 08:57
GÜNDEM / 12 Haziran 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Hakları Sokağı'nın açılışını yapacak, Çocuk Buluşması programına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Hakları Sokağı'nın açılışını yapacak, Çocuk Buluşması programına katılacak.

(Çanakkale/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rize/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5. Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G33 Grubu Bakanlar Toplantısı, Resmi Açılış Oturumu ve Gayriresmi Heyet Başkanları Toplantısı ile Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu'na iştirak edecek; ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Josef Sikela ile görüşecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün kapanış törenine katılacak.

(Kastamonu/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda tamamlanacak.

(İstanbul/11.00-20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabı, karışık bayrak yarışlarıyla sona erecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/21.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Samsunspor ile Beysu Konyaspor Basketbol, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Samsun/16.00) (Fotoğraflı)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si yapılacak.

(Bakü/14.00) (Fotoğraflı)

***

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 12 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 12 Haziran 2022 - Son Dakika
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