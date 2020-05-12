GÜNDEM / 12 Mayıs 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 ve 8 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Sağlık Bakanlığından konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 rehberi:

Koronavirüs pandemi sürecinde normalleşme tedbirleri kapsamında, konaklama tesislerinde, tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulacak, detaylı temizlenip dezenfekte edildikten sonra odaya yeni kişi alınabilecek

Misafirin kullandığı tekstil ürünleri katlanarak bohçalanacak, işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek ve ürünler 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak

Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmayacak

Odalardaki klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımları yapılacak

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Kovid-19'un biyosavaş olduğunu gösterir bir kanıt henüz yok



İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Tan:



"Kovid-19 pandemisi için ortaya konulan bir biyoterör ya da biyosavaş olduğunu gösterir kanıt henüz yoktur ve daha çok erken olduğu söylenebilir, henüz tıbbi sonuçları da ekonomik sonuçları da siyasi sonuçları da analiz edilmemiş, bu süreç daha bitmemiştir"



"ABD ve İngiltere'den bilim insanları, 17 Mart'ta "Nature Medicine" dergisinde yayımladıkları makalede, Kovid-19'un DNA dizilimi incelendiğinde, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan reseptör proteinlerde doğal seçilimin izleri olduğuna dikkati çekerek 'virüsün laboratuvar ortamında üretilmiş veya manipüle edilmiş olmasının mümkün olmadığı' sonucuna ulaşmıştı"



"Laboratuvar da üretilmiş olsun ya da olmasın bu virüs ile başlatılan sadece viral bir hastalık değil aynı zamanda sosyal medya, konvansiyonel medya ve diğer araçlarla yönlendirilen psikolojik bir savaştır da"



(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

3- 65 yaş ve üstünde "kırık kalp sendromu" tehlikesi

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akgül:

"65 yaş ve üstü kişiler evde kalırken yoğun stres altında hissediyorlarsa, kaygı taşıyorlarsa 'kırık kalp sendromu' riski taşıyor olabilirler. Bu kişiler mutlaka psikolojik destek almalı ve kendilerine izin verilen zamanlarda dışarıya çıkarak, yürüyüş yapmalı"

"Hastalık, yoğun ve uzun süren stres, kaygı sonucu özellikle kadın ve ileri yaşta kişilerde şiddetli göğüs ağrısıyla başlar. Tam bir kalp krizi ağrısıdır"

"Kalp krizi geçiren kişiye anjio sırasında damar açma, balon ve stent tedavisi yapılır ve yoğun kan sulandırıcı verilirken, kırık kalp sendromunda bunlar yapılmaz. Hastaya kalp yetmezliği tedavisi ve çok ciddi psikoterapi uygulanır"

(Andaç Hongur/İstanbul)

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