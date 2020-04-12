GÜNDEM / 12 Nisan 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 12 Nisan 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

GÜNDEM / 12 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, saat 24.00'te sona erecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- ODTÜ'den pandemiyle mücadeleye yüksek teknolojili robot ve yazılım desteği

Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök:

"Akademisyenlerimiz tarafından, Kovid-19 araştırmalarına özel, yapay zeka tabanlı arama motoru ve insan gücüne gereksinim duyulmadan dezenfeksiyon sağlayan robot geliştirildi"

"Arama motoru, tıp ve yaşam bilimleri alanındaki bilimsel araştırmalarda en sık karşılaşılan, binlerce makale ve veri arasında doğru kaynaklara zamanında ulaşabilme, analiz etme sorunlarını mevcut sistemlere göre çok daha etkili şekilde yapabiliyor"

"Merdiven çıkabilme becerisine sahip robot 5 litrelik dezenfektan tankı ve 180 derece dönebilen püskürtme cihazının yanı sıra 8 saat kesintisiz çalışabilen ultraviyole lambaları ile virüs ve mikroorganizmaları etkisiz hale getirmeyi hedefliyor"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Yozgat Şehir Hastanesi Kovid-19'la mücadele için pandemi hastanesine dönüştürüldü

Koronavirüs tehlikesine karşı hazır hale getirilen 475 yataklı şehir hastanesi, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle Türkiye'nin salgınla mücadelesine büyük katkı sağlıyor

Pandemi hastanesine dönüştürülen Yozgat Şehir Hastanesinde koronavirüs şüphesi bulunan hastalar, özel izole edilmiş odalarda tedavi edilerek virüsün yayılmasının önüne geçiliyor

(Ömer Ertuğrul/Yozgat)

3- Temassız ödemelerde tüm zamanların en yüksek oranları görüldü

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko:

"Temassız ödemeler mart ayında önemli mesafe katederek, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterdi"

"Temassız kartlarda aslında sıfır güvenlik endişesi var. Temassız kartlar, en az temaslı kartlar ve işlemler kadar güvenli ve önemli"

"Martın ilk haftasında her şeyi normal seyrinde gitti, ikinci haftasında birden bire harcamalarda bir sıçrama gördük. Sonrasında üçüncü hafta evde kal çağrılarıyla harcamalar biraz düştü ve kategori değiştirdi. Martın son haftasında harcamalar iyice sakinleşti"

"İnternetten ödemelerde en olumsuz etkilenen üç sektör havayolları, konaklama ve seyahat sektörü oldu. Buradaki düşüş sırasıyla yüzde 48, yüzde 47 ve yüzde 42"

"Nisan ayından itibaren daha fazla kartlı ödemeler, daha az nakit işlemler, hızlanan temassız ödemeler ve artan e-ticaret eğilimleri göreceğimize inanıyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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