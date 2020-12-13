GÜNDEM / 13 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 13 Aralık 2020

13.12.2020 08:59
GÜNDEM / 13 Aralık 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye geri döndürülen bin 700 yıllık adak heykeli "Kybele"nin tanıtımını İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yapacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir- Gaziantep FK ve Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş maçları yapılacak.

(Erzurum/13.30/İstanbul/Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

2- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler ve büyüklerde alet finalleriyle sona erecek.

(Mersin/10.00-19.00) (Fotoğraflı)

3- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla sürecek.

(Belgrad/13.00)

4- TFF 1. Lig'in 14. haftası Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altınordu-Akhisarspor, Adanaspor- Altay, Tuzlaspor- Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor- Adana Demirspor maçlarıyla devam edecek.

(Bolu/İzmir/13.30/Adana/İstanbul/16.00/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com 2. Lig gruplarında 15. hafta maçları tamamlanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Türk Telekom- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

7- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 3 maç oynanacak.

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo- İzmit Belediyespor maçları yapılacak.

(Kayseri/15.30/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı oynanacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Eczacıbaşı VitrA-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor- PTT, Kuzeyboru-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/12.30/13.00/15.00/16.00/Bursa/13.00/Aksaray/14.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur mücadelesinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda Kıbrıs Rum kesimi ekibi Sabbianco Anorthosis'i konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.

13- 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Grand Prix'iyle sona erecek.

(Abu Dabi/16.10)

ÖZEL HABER

1- İşçi, asgari ücrette işveren ve hükümetin teklifini bekliyor

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda şu ana kadar rakam telaffuz etmeyen Türk-İş, görüşmelerdeki ilk rakamın işveren ve hükümet tarafından masaya sunulmasını istiyor

Genel Başkan Ergün Atalay:

"Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- RÖPORTAJ- Bonn Üniversitesi'nden Prof. Dr Soyhan Bağcı, SMA gen tedavisinde merak edilenleri anlattı:

"Gen tedavisi için her ne kadar 'doğumdan 2 yaşına kadar uygulanabilir' denilse de aslında 2 yaşına kadar semptomları başlamamış ya da yeni başlamış çocukları kast ediyorlar. Bu konudaki en büyük yanlış anlaşılma bu. Türkiye'de herkes 'Tanısı konmuş, durumu ağır olan bebekler 2 yaşına kadar bu tedaviyi alırsa iyileşir' gibi bir anlam çıkarıyor. Fakat işin gerçeği bu"

"Sosyal medyada kampanya yürüten kişiler hastanın hangi grupta olduğunu, hangi tedaviye uygun olduğunu bilmeden çağrılar yapıyor. Öncelikle bunun gen analizleriyle netleştirilmesi lazım"

"Şu anda kampanya yürüten ailelerin şunu bilmesi gerekiyor, kampanya yapılan birçok çocuk için sadece hastalığı yavaşlatma ihtimali var, iyileştirme şansı maalesef yok"

"Hastaların yurt dışında tedaviyi almasının yanı sıra tedaviden sonra en az 3-6 ay o klinikte izlenme zorunluluğu var. Yani 2,5 milyon avroluk bir tedavi masrafı var ve tedavi sadece seçilmiş hastalarda uygulanabiliyor. Tedavi sonrasında da 5-10 yıl sonra hastanın ne aşamada olacağını bilemiyoruz"

"ABD'de böyle hastaları kabul eden merkezler var. Kabul etme nedeni de ailelerin ısrarı ve bu merkezlerin tedavi boyunca hastaneye kazandırdıkları yaklaşık 500 bin dolar gibi bir kar. Ailelerin bunu da göz ardı etmemesi gerekiyor"

"Bu tedavi sadece Türkiye'de devlet tarafından ödenmiyormuş gibi bir algı var. Bunu düzeltmek isterim, Avrupa'da sadece birkaç ülke bu tedaviyi onayladı, Belçika bile ödemiyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- HDP adaylığı için terör örgütü PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, HDP Gaziantep İl Başkanlığında yapılan aramada ele geçirilen "HDP yerel seçim komisyonu aday adayı değerlendirme raporu" başlıklı dokümanda adayların PKK yakınlığının referans olarak yer aldığına ilişkin bilgilere yer verildi

İddianameden:

"Normalde siyasi faaliyet olarak değerlendirilecek olan bu dokümanda kişilere ilişkin referans olarak yazılan konular tamamen terör örgütü PKK/KCK yapısına ilişkindir"

"Referans olan konular incelendiğinde, 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması gibi hususlar referans olarak alınmıştır"

(Adsız Günebakan/Gaziantep)

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milli eğitim bakanlığı, Milli, Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 13 Aralık 2020 - Son Dakika


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