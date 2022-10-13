GÜNDEM / 13 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Divan Kuruçeşme Otel'de, Ortak Paylaşım Forumu'nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştireceği foruma iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Develi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve toplu açılış törenine katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek il yönetim kurulu, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

(Kayseri/13.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya gelecek.

(14.00/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı kurumsal sektör hesapları ile ağustos ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları yapılacak. Toplantıda, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek.

(Siirt/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e çelenk bırakacak, Ulus'taki Birinci Meclis binasında tören düzenlenecek.

(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR???????

1- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe B Grubu'nda deplasmanda Kıbrıs Rum kesiminin AEK Larnaca takımıyla karşılaşacak; Trabzonspor H Grubu'nda Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

(Larnaka/19.45/Trabzon/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 4. haftasında, A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Letonya'nın RFS takımını konuk edecek; G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Kosova'nın Ballkani takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.45/Priştine/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup mücadelesinde, Türkiye ilk maçında deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.

(Matosinhos/21.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

(Monako/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında BOTAŞ, İsrail ekibi Elizur Ramla ile karşılaşacak.

(Miskolc/19.30)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'nın Dafni Agiou Dimitriou takımını konuk edecek.

(Hatay/18.00) (Fotoğraflı)

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