GÜNDEM/13 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM/13 Eylül 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş Kaymakamlığını ziyaret edecek, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak.

GÜNDEM/13 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş Kaymakamlığını ziyaret edecek, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak.

(Antalya/11.00/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu gerçekleştirilecek.

(10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor- Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor- Gençlerbirliği ve Trabzonspor- Beşiktaş maçları yapılacak.

(Ankara/Kayseri/17.00/Antalya/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor- Adana Demirspor, Adanaspor- İstanbulspor ve Altay-Yılport Samsunspor maçları oynanacak.

(Bursa/16.30/Adana/İzmir/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde çiftler ve tekler final maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftasında Spor Toto-Solhanspor, İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor- Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne- Arhavi Voleybol maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/İzmir/16.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)

5- Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nin rövanşında Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

6- Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nde Sırbistan'da Zeleznicar'la rövanş maçına çıkacak.

(Lajkovac/20.00)

7- Formula 1'de sezonun 9. yarışı İtalya'da yapılacak.

(Floransa/16.10)

8- MotoGP San Marino Grand Prix'si İtalya'da yapılacak.

(San Marino/15.00)

ÖZEL HABER

1- MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek"

"Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almak"

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyona yaklaştı

"Turizmin başkenti" Antalya, 1 Ocak-10 Eylül döneminde 1 milyon 883 bin 903 yabancı turiste ev sahipliği yaptı

Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay:

"Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum"

"Türkiye'ye gelen turist sayısı 10 milyonu aştı, Antalya'ya gelen 2 milyona yaklaştı. Pandemi döneminde bunlar önemli"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- 71 ilde yerli baz istasyonu ULAK'tan "Alo" deniliyor

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı:

"Eylül başı itibarıyla 71 ilimizde 1300 baz istasyonumuzla 3 operatörümüze de hizmet veriyor, 1,5 milyondan fazla vatandaşımızın yerli ve milli teknolojilerle iletişimini sağlıyoruz"

"Ekonomik ve teknolojik yönden güçlü olmak zorunda olduğumuz bu dönemde, yerli ve milli çözümlerin önünün açılması için gerekli gayreti, özveriyi herkes göstermeli"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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Hulusi Akar, Nisan, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM/13 Eylül 2020 - Son Dakika

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