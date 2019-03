Gündem / 13 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ve Gölbaşı'nda toplu açılış törenlerine katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 5.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ve Gölbaşı'nda toplu açılış törenlerine katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına iştirak edecek.



(Ankara/12.30/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a gidecek.



(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde STK, sendika temsilcileri ve muhtarlarla görüşecek, Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşacak, Büyükçekmece'de tapu dağıtım ve toplu açılış törenine iştirak edecek, Esenyurt'ta STK temsilcileri, okul aile birlikleri, meslek odaları, iş insanları ve muhtarlarla bir araya gelecek.



(Kırklareli/11.00/14.00/İstanbul/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fethiye Körfezi'nde inceleme yapacak, AK Parti Fethiye Seçim İrtibat Ofisi ile Seydikemer köprü açılışlarına katılacak, TOKİ Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek.



(Muğla/13.10/13.30/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa iş dünyası ve STK temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Mustafakemalpaşa ve Mudanya'da vatandaşlara hitap edecek.



(Bursa/10.00/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Programı'na katılacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 120'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kara Harp Okulunda düzenlenecek törene iştirak edecek.



(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açık hava toplantılarına katılacak.



(Kastamonu/14.00/Çankırı/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boyabat'ta kültür merkezi açılışına ve mitinge katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek, Valiliği ziyaretinin ardından seçim programına iştirak edecek.



(Sinop/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



8- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



9- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Düzce İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.



(Düzce/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'ne ve Otomotiv Sanayicileri Derneğinin 45. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.



(İstanbul/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretlerde bulunacak, açılış ve temel atma törenlerine iştirak edecek.



(Çankırı/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.



(Ankara/14.00)



4- TÜİK, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin ocak ayı verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Valiliği ziyaret edecek, yatırım programı kapsamında devam eden projeleri inceleyecek.



(Bayburt/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesinde 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin dersine ve Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) açılışına, Cumhur İttifakı MHP Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katılacak.



(Antalya/11.00/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Avrupa Birliği'nden "anlaşmasız ayrılık" seçeneğini oylayacak.



(Londra)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cizre Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak, kentte esnafla bir araya gelecek, ziyaretler gerçekleştirecek, Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak.



(Şırnak/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları Barcelona-Olympique Lyon, Bayern Münih-Liverpool karşılaşmalarıyla sona erecek.



(Barselona/Münih/23.00)



3- Galatasaray Kulübünün mart ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.



(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)



4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Banvit, Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda konuk edecek.



(Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)



5- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Letonya temsilcisi Ventspils'i Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.



(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova, Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Savino Del Bene, Eczacıbaşı VitrA da aynı ülkeden Imoco Volley takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Moskova/19.00/Scandicci/20.30/Conegliano/22.30)



7- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Karayolları ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)



8- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz, Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/15.00/Bursa/17.00/İzmir/19.00)



ÖZEL HABER



1- Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında yeni rekor beklentisi



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:



"Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz"



"Rusya, Türkiye için tartışmasız en önemli pazar. İlişkilerimiz iyi olduğu müddetçe de her geçen gün (turist) sayısı artacak bir pazar"



(Emre Gürkan Abay/Moskova)



2- Türk bilim insanlarından "sanal gerçeklikle terapi" yazılımı



ODTÜ'lü bilim insanları, sosyal fobisi olanları, sanal gerçeklik ortamında korkuları ile yüzleştirerek tedavi edebilen yeni bir yazılım teknolojisi geliştirdi



Sanal alemde, avatarlarla birlikte toplantılara, konferanslara ve seminerlere katılan kullanıcılar, iletişim yeteneklerini geliştirerek sosyal fobilerinden kurtuluyor



ODTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Tokel:



"Türkiye'de özellikle sosyal fobilerin tedavisine yönelik ilk yazılımı geliştirdik. Sosyal fobisi olan bireylerden, kliniklerden, hastanelerden talepler alıyoruz"



"Seans sırasında avatarlar, nötr, ilgili, ilgisiz, reddedici gibi durumlara büründürülebiliyor. Terapistler, uyarıcıları değiştirerek senaryonun yoğunluğunu ayarlayabiliyor, senaryoyu gerektiği kadar tekrarlayabiliyorlar"



(Selma Kasap-Ankara)



3- Rauf Orbay'ın arşivinde AA'nın ilk muhabirinin izleri



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı tarafından satın alınan Milli Mücadele kahramanlarından Rauf Orbay'ın 5 bini aşkın belgeyi içeren özel arşivinin beşte birinin, AA'nın ilk muhabiri olarak da kayıtlara geçen ve Abdurrahman Peşaveri adıyla bilinen Abdurrahman Gulam Samedani'ye ait olduğu belirlendi



Zor durumdaki Müslümanlara yardım için 1912'de Hindistan'dan İstanbul'a gelen ve Milli Mücadele içinde yer alan, Rauf Orbay'ın yakın çalışma arkadaşı Abdurrahman Peşaveri'ye ait 6 dildeki evrakın tasnif çalışmaları sürüyor



Arşivde yer alan bir telgraf Peşaveri'nin, Rauf Orbay'ın İzmir'deki evinde ikamet ettiğini belgelerken, askeri alanlara da girebileceğini gösteren belgede milliyetinin "Türk" yazılması dikkati çekiyor



Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder:



"Peşaveri, tarihimizde karanlık kalmış şahsiyetlerden biri. Bu arşiv sayesinde onun hayatını inceleme şansına sahip olabileceğiz. Belki bir kitap yazabileceğiz"



(Sibel Kurtoğlu/İstanbul)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Real Madrid, Eden Hazard İçin Harekete Geçti

Akşener'den Gümüşhane'ye Sürpriz Ziyaret

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz

Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor