GÜNDEM / 13 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 13 Mart 2022

13.03.2022 08:57
GÜNDEM / 13 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaan Uygulama Eğitimleri Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla son gün etkinlikleri takip ediliyor.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde NEST Kongre Merkezi'nde ADF Youth/Spor programına katılacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Yukatel Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Adana/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank, PTT-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Bolu Belediyespor, Kuzeyboru-Karayolları maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C Grubu maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

***

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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 13 Mart 2022 - Son Dakika


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