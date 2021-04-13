GÜNDEM / 13 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, çalışma ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı koşulacak, takımlar Beyşehir'de başlayacakları mücadeleyi Alanya'da tamamlayacak.

(Konya/09.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları başlayacak, Chelsea-Porto ve Paris Saint-Germain-Bayern Münih karşılaşmaları oynanacak.

(Sevilla/Paris/22.00)

3- TFF 1. Lig'in 30. haftası Tuzlaspor-Eskişehirspor, Altınordu-Adana Demirspor ve GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/İzmir/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final son maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu:

"Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca evlerini mescit haline getirmelerini tavsiye ederim. Sabah namazından itibaren mümkün olduğunca namazlarımızı ihmal etmeyelim"

"Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Gönlüm ister ki bu ramazan ayında her Müslüman bir hatim indirsin"

"Teravihten fedakarlık eden bu millet başka şeylerden de fedakarlık etmeli. İki bayram yapalım inşallah. Biri ramazan bayramı olsun, diğeri de salgından kurtuluşumuzun bayramı olsun"

"Şu an camilerimizde nasıl cuma namazlarını kılıyorsak bayram namazları da kılınacak. Aksi bir durum olmazsa yani vakalar yükselmezse. Vakaların bu ramazanda düşeceğini umut ediyorum"

"Türkiye'de 55 milyar dolarlık bir zekat potansiyeli var. Dünyadaki zekat potansiyeli 10 trilyon dolar. Eğer 10 trilyon dolar zekat verilse dünyada fakir fukara, garip gureba kalmaz"

(Sefa Şahin/Fırat Taşdemir/Ankara)

2- Züccaciye sektörü 1,4 milyar dolarla en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı

İlk çeyrekte ihracatta yüzde 26,1 artış yakalayan züccaciye sektörü, en çok Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'ya ürün sattı

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz:

"Hedefimiz, 2020'de 5-5,5 milyar dolar ihracat rakamını yakalamaktı ancak salgın nedeniyle bu hedefimiz bir yıl gecikti. 2021'de bu ihracat rakamlarını göreceğimizi düşünüyoruz"

"Hem ihracatta hem de iç piyasada büyüyen pazar yeni yatırımları da beraberinde getirdi. (Türkiye'deki yeni fabrika yatırımlarının yanı sıra) Son birkaç yıldır Türkiye'deki güçlü firmaların yurt dışında fabrika satın almalarına şahit olduk"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Türkiye'nin "iki tekerlekli taşıt" ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış

Geçen yıldan bu yana yükseliş trendinde olan bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatından yılın üç ayında 31 milyon 665 bin dolarlık gelir elde edildi

Sektör temsilcileri en fazla ihracatı Finlandiya'ya gerçekleştirdi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

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