Gündem / 13 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Karasu
ilçesinde "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"na katılacak.
Erdoğan, Serdivan
Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na ve AK Parti Sakarya İl Teşkilatı ile akşam yemeği programına iştirak edecek.
(Sakarya/12.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Bursa
Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları
tanıtım programı ile "AK Parti Vefa Yemeği"ne katılacak.
(Bursa/14.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Lütfi Elvan Erzincan
'da, Erkan Kandemir Zonguldak
'ta aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Erzincan/14.00/Zonguldak/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Washington
) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftaya Fenerbahçe
Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile Bahçeşehir Koleji- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.15) (Fotoğraflı)
2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, OGM Ormanspor-Fenerbahçe, Galatasaray- Beşiktaş
, İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ ve Hatay
Büyükşehir Belediyespor- Mersin
Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/İstanbul/16.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)
3- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Karayolları-VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas-Halkbank, Türk Hava Yolları- Aydın
Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı
VitrA- Nilüfer
Belediyespor ve Çanakkale
Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
müsabakalarıyla sona erecek.
(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/18.00/18.30/Çanakkale/17.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Türk hava sahasından 15 saniyede bir uçak geçti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan:
"Türk hava sahasında geçen yılın sonu itibarıyla gerçekleşen uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 arttı"
"Geçen yıl Türk hava sahasında 474 bin 987'si transit üst geçiş olmak üzere, toplam 2 milyon 17 bin 763 uçuş gerçekleşti. Bu da ortalama 15 saniyede bir uçağa karşılık geldi"
(Arife Yıldız
Ünal/Ankara)
2- Küresel sorunlara rağmen Türk müteahhitlerinin yıldızı parladı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
:
"Müteahhitlik sektörümüz dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen 2018'de 261 proje üstlenerek 19,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Müteahhitlerimiz yurt dışında gururumuz olmaya devam ediyor"
"2018 yılında en fazla üstlendiğimiz projeler 3 milyar dolar ile enerji santrali, 2,9 milyar dolar ile karayolu, tünel ve köprü, 2,2 milyar dolar ile askeri tesis yatırımları olarak görülmektedir"
"Geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa
ülkesi bulunuyor. Bu durum, ülkemiz müteahhitlerinin geleneksel pazarların dışına çıkarak portföyüne yeni pazarlar eklediğinin bir göstergesidir"
(Erdal Çelikel/Ankara)
3- Ekonomide her kesime dokunan adımlar
Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasından vergi indirimlerine, istihdamdan KOBİ desteklerine kadar birçok alanda atılan adımlar, piyasaları hareketlendirirken iş dünyası ve vatandaşın elini rahatlatıyor Ziraat Bankası
, çiftçilere ve kart borçlusuna yeni imkan sunacak, Halkbank, esnafa bu yıl 22 milyar dolarlık kredi kullandıracak
Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezaları iade edilecek, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar bu yıl artırılmayacak
2018 yılında 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 12 ay boyunca verilecek
(Deniz Çiçek/Ankara)
4- İtiraflarını duruşmada reddedene etkin pişmanlık yok Yargıtay
Ceza Genel Kurulunun, terör suçlarında itirafçı olup mahkemede itiraflarından vazgeçen sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin kararının gerekçesi yazıldı
Kurulun, PKK
terör örgütü üyesi sanıklarla ilgili kararı, örgüt üyeliği soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ancak duruşmalarda itiraflarından vazgeçen FETÖ üyeleri için de emsal teşkil edecek
Gerekçeden:
"TCK 221. maddesinin uygulanabilmesi için failin pişman olması ön koşul niteliğindedir. Failin yalnızca maddi gerçeğin ortaya çıkması için yararlı bilgiler vermesi yeterli olmayıp bu pişmanlığını yargılamanın her aşamasında sürdürmesi, bu bağlamda pişmanlık duyarak örgütün yapısı çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgileri içeren ifadesini inkar etmemesi gerekir"
"Verdikleri bilgileri, aleyhlerinde beyanda bulundukları diğer sanıkları cezadan kurtarmak için sonradan inkar eden ve maddenin amacına aykırı hareket eden sanıkların pişmanlıklarından söz edilemez"
(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)
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