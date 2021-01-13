GÜNDEM / 13 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne de iştirak edecek.

(Ankara/13.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Maltepe ve Kartal ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il kongresine katılacak.

(Kırıkkale/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il kongresine iştirak edecek.

(Yozgat/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan Ekonomi Masası Heyeti, Polatlı'da STK ve oda yöneticileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, Kasım 2020 dönemi sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşecek. Türkiye-Pakistan- Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında düzenlenecek üçlü toplantının ardından Bakanlar ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu mücadelesinin ikinci gününde İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK, Tuzlaspor-Medipol Başakşehir ve Beşiktaş- Çaykur Rizespor karşılaşmaları yapılacak.

(Konya/15.45/İstanbul/18.45/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında, Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

3- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyesi kulüp başkanları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle, federasyonun Riva'daki tesislerinde değerlendirme toplantısında bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımını konuk edecek; G Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Kudüs/22.00) (Fotoğraflı)

5- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda perşembe günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

(Denizli/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına OGM Ormanspor-Nesibe Aydın ve BOTAŞ-İzmit Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-Eczacıbaşı VitrA, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Spor Toto maçları yapılacak.

(İstanbul/12.00/Artvin/13.00) (Fotoğraflı)

9- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nun erteleme maçında Fenerbahçe Opet ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

10- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ın tekler finalinde Kazak Alexander Bublik ile Avustralyalı Alex de Minaur karşı karşıya gelecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı)

11- Judoda milli sporcuların da mücadele ettiği "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da sona erecek.

(Doha/11.00)

ÖZEL HABER

1- SALGININ DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ - Benelüks ve Fransa ekonomileri Kovid-19'dan sert etkilendi

Kapanmalar ve çeşitli kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle geçen yıl Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da ekonomiler daraldı, işsizlik ve kamu borçları arttı

Salgın nedeniyle Fransa'nın 2020'de yüzde 9,5, Belçika'nın yüzde 8,4, Hollanda'nın yüzde 5,3 ve Lüksemburg'un yüzde 4,5 daralması bekleniyor

Belçika'da kamu borcunun yüzde 118'e çıkması öngörülürken, Fransa'da bütçe açığının yüzde 10,5'i bulacağı tahmin ediliyor

Hollanda'da salgın öncesi yüzde 48,7 olan kamu borçlarının milli gelire oranının 2020'de yüzde 60'a çıkması ve bu artışın gelecek yıllarda da devam etmesi bekleniyor

Vergi gelirlerinde yüzde 10 düşüşün öngörüldüğü Lüksemburg'da, 2019'da yüzde 2,4 fazla veren bütçenin geçen yıl yüzde 5,1 açık vereceği tahmin ediliyor

Salgın nedeniyle söz konusu ülkelerde alınan önlemler özellikle hizmet sektörlerine zarar verdi

Şirketlere ve bireylere birçok destek sağlanmasına karşın ülke ekonomilerinin birkaç yıl sonra eski seviyelerine dönmesi bekleniyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

2- Türkiye'de geçen yıl 23 bini aşkın elektrikli ve hibrit otomobil satıldı

2020 sonu itibariyle 22 bin 272 hibrit ve 844 adet de elektrikli otomobil satışı yapılırken, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışlardan aldığı pay yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi

Motor tipine göre bakıldığında, benzinli otomobil satışları yüzde 52,4 ile en fazla paya sahip olurken, bunu yüzde 39,4 ile dizel ve yüzde 4,4 ile de otogazlı otomobiller takip etti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- YÖK'ten para ile ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusu

YÖK tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi

Suç duyurusu dilekçesinde, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve online sınavlarda yardımcı olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi

(Selma Kasap/Ankara)

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