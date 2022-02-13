GÜNDEM / 13 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 1. yılı dolayısıyla hazırlanan "Kadir Bilmek..." belgesel film gösterimine katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taha Akgül Spor Salonu'nda, Deneyap Türkiye Projesi uygulama sınavlarını izleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Federasyon Kongresi, cumhurbaşkanını seçecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tour of Antalya 2022'nin son etabını izleyecek, İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü'nde bisiklet kullanacak.

(Antalya/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Demir Grup Sivasspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor- İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla sürecek.

(Sivas/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'de 24. haftada Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Manisa FK-Nasadoge Menemenspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Manisa/13.30) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 25. hafta tamamlanacak.

6- TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta 22. hafta sona erecek. 3. Grup'ta 22. hafta, 2. Grup'ta da 25. hafta birer maç dışında tamamlanacak.

7- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında 11. ve sezonun ilk yarısının son hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Aliağa Petkimspor- Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/18.00/Gaziantep/20.15) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasına PTT-Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyespor- Bolu Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- 2022 Avrupa Erkekler Kulüpler Hokey Şampiyonası, Alanya'da sona erecek. Gaziantep Polisgücü, Hırvatistan'ın Klub Zelina ve İspanya'nın Sanse Complutense takımlarıyla karşılaşacak.

(Antalya/12.00/17.30) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 13'üncü maçında Kastamonu Belediyespor, Rusya'nın CSKA takımını konuk edecek.

(Kastamonu/16.00) (Fotoğraflı)

12- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

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