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GÜNDEM / 13 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 13 Temmuz 2021

13.07.2021 08:57
GÜNDEM / 13 Temmuz 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ı kabul edecek, Kuveyt'teki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ı kabul edecek, Kuveyt'teki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek.

(Kuveyt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edremit Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulunda "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması"na iştirak edecek.

(Van/09.30/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

Genel Kurulda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

(TBMM/10.45/15.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile görüşecek ve Ortak Deklarasyon imzalayacak, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

???????(Ankara/12.15-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yol-İş Sendikası'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)??????

5- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Türkiye'ye iki günlük çalışma ziyaretinde bulunacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabı, El Pas de la Casa (Andorra)-Saint-Gaudens (169 kilometre) arasında koşulacak.

3- Voleybolda FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde sürecek. Türkiye, G Grubu'nda 2. etap ilk maçında Ruanda ile karşılaşacak.

(Rotterdam/16.30)

4- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da başlayacak. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Konya/18.00) (Fotoğraflı)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçları başlayacak.

6- Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya'da karşılaşacak.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirketler yüzde 66,2 büyüdü

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen 793 şirketin aktif büyüklüğü 42,3 milyar liradan 70,3 milyar liraya yükseldi

44 bin 415 çalışanın bulunduğu şirketlerin öz kaynak büyüklüğü 29,1 milyar liraya, cirolarının toplamı ise 37,2 milyar liraya ulaştı

Geçen yılı olağanüstü bir performansla kapatan fon bünyesindeki şirketlerin karı 2019'a göre yüzde 36 artarak 3,4 milyar liraya yükseldi

Tarihinde ilk kez kar açıklayan Sürat Kargo, yüzde 381 artışla 58 milyon lira kar elde etti

TMSF, 2020'de yardım kampanyalarına ve sportif faaliyetlere 150 milyon lirayı aşan nakdi destek sağladı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerli ERP çözümlerinin geliştirilmesi için destek verecek

Başlatılan destek programıyla son yıllarda kritik verilerin güvenliği gibi nedenlerle stratejik açıdan da önemi artan "kurumsal kaynak yönetimi" sistemlerinde, bilinen ERP sistemleriyle rekabet edebilecek özelliklerde bir ürünün geliştirilmesi hedefleniyor

Rekabet öncesi iş birliği yaklaşımının benimsendiği destek programında, proje başına 25 milyon liraya kadar hibe desteği sağlanacak, projelerde yapılacak harcamalar için Ar-Ge vergi teşvikleri uygulanabilecek

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

3- Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik 289 davadan 288'i karara bağlandı, birinde ise yargılama sürüyor

Tamamlanan davalarda 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 890 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi

Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkemeler, 1890 sanığı çeşitli sürelerde hapis cezalarına mahkum etti

(İsmet Karakaş/Kemal Karadağ/Ankara)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Kabine, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 13 Temmuz 2021 - Son Dakika


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