Gündemimizin "Ekonomi" başlığı altında yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun programı, İzmir'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarını yerinde yönetmesi nedeniyle kaynağından iptal edilmiştir.
Gündemimizin "Ekonomi" başlığı altında yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun programı, İzmir'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarını yerinde yönetmesi nedeniyle kaynağından iptal edilmiştir.
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14.08.2020 19:58:58. #1.12#