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GÜNDEM / 14 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 14 Eylül 2021

14.09.2021 08:57
GÜNDEM / 14 Eylül 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Yılı Anma Etkinliği'ne katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Yılı Anma Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Borçka ilçesi ve kent merkezi ile Ardahan'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Artvin/13.50/16.00/Ardahan/19.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları ile ağustos ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak; E, F, G ve H Gruplarında toplam 8 maç yapılacak.

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la yarın yapacakları maça ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.15/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 5. hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor- Eyüpspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/16.30/Erzurum/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatında yeni rekora koşuyor

Türkiye'nin 8 aylık su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatı, geçen yılın 12 aylık dönemindeki dış satışa yaklaşarak 2 milyar 82 milyon dolar oldu

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan:

"Salgınla birlikte artan talep sayesinde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatta son 12 aylık dönemde ilk kez 3 milyar doları aştı"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit:

"2023 yılı sonu için belirlediğimiz 3,5 milyar dolar ihracat hedefini kolaylıkla tutturacağımıza inanıyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

2- Salgın korkusu İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü

Toplu ulaşımı kullanan kişi sayısı, 2019 yılının 6 ayında 1 milyar 101 milyon 89 bin 475 iken, 2020 yılının 6 ayında yüzde 40 düşerek 653 milyon 674 bin 91 oldu

Bu yılın 6 ayında geçen seneye göre yüzde 14 oranında düşüş yaşanan toplu ulaşımı kullananların sayısı 562 milyon 117 bin 871 kişi olarak kayıtlara geçti

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı:

"Salgında sosyal mesafe endişesiyle toplu ulaşımdan kaçış oldu. Biz 150 bin kişilik anket, araştırma yaptık, değerleri inceledik. Gördük ki bir günde tahmini olarak sosyal mesafe endişesiyle 350 bin yolcu özel araca gitti. Özel aracı olup kullanmayanlar, araçlarını kullanmaya başladı. Araç kiralandı"

"Şimdi mecburen yine bu yolculuklar artmaya başlayacak. Özellikle üniversitelerin açılmasıyla eski rakamları da geçecek. Çünkü nüfus artıyor, talepler artıyor"

(Hüseyin Kulaoğlu/İstanbul)

3- İkinci el otoda ağustosta binekte Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası 20 bin 822 adetle Volkswagen oldu

En hızlı satılan marka 28 günle Renault olurken, en yavaş satılan ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

***

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Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre, İstanbul, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 14 Eylül 2021 - Son Dakika


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