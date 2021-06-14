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GÜNDEM / 14 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 14 Haziran 2021

14.06.2021 10:04
GÜNDEM / 14 Haziran 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak edecek. Erdoğan zirve kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen kahvaltıya katılacak, Valiliği, Süleymanpaşa Belediyesini ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Tekirdağ/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını, Valiliği, Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek, Genişletilmiş İlçe Başkanları Toplantısı'na katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze Belediyesi ile Darıca Belediyesini ziyaret edecek, Gebze - Darıca Metrosu TBM Töreni'ne katılacak, ardından TÜRASAŞ Sakarya Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak, Sakarya Valiliğine, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti Sakarya İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Kocaeli/10.00/11.00/11.30/Sakarya/14.30/15.30/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, mayıs ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gruplarda ilk maçlara devam edilecek. D Grubu'nda İskoçya-Çekya, E Grubu'nda ise Polonya- Slovakya ve İspanya- İsveç maçları yapılacak.

(Glasgow/16.00/Saint Petersburg/19.00/Sevilla/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda Galler ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/22.00)

ÖZEL HABER

1- Hayat kurtaran yerli elektroşok cihazı yurt içinde ve dışında görevde

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Danimarkalı Christian Eriksen'in sahadaki hızlı müdahale ve kalp masajıyla kurtarılması bu tür acil durumlar için geliştirilen tıbbi cihazların önemini ortaya koydu

ASELSAN'ın sağlık alanındaki ilk ürünlerinden biri ani kalp durmalarına karşı geliştirilen Otomatik Eksternal Defibrilatör oldu

İtalya ve Fransa'ya ihracat gerçekleştiren, birçok ülkeden yeni talepler alan ASELSAN, ilk yardım görevlilerinin eğitiminden başlayarak Türkiye'deki cihaz ihtiyacını da yerli ürünlerle karşılamayı hedefliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- ODTÜ Bilim Gemisi bu kez müsilajın Marmara Denizi'nin karanlık diplerine etkisini araştıracak

Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel:

"İlk veriler, müsilajın deniz yüzeyinin 40-50 metre derinliğine yığılmış durumda olduğunu gösteriyor. İyileşmenin uzun zamana yayılacağı görüşündeyiz"

"Marmara Denizi'ndeki müsilajın en dip noktalarındaki etkisini yeni nesil sensörlerle görüntüleyecek araştırmalara başlayacağız. Böylece, Marmara Denizi'ni 50 metreye kadar saran müsilajın en dip nokta olan 1210 metredeki etkisini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz"

"Ayrıca ilerleyen haftalardaki seferlerimizde Marmara'daki balıklara bir nevi nüfus sayımı yapmayı planlıyoruz. Akustik cihazlarla bu öngörüyü yapabileceğimizi düşünüyoruz"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Mehmet Okur, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekibinde olmaktan mutlu

"Avrupa Şampiyonası Elemeleri sırasında koç ve ekibinden bir şeyler öğrenmek istiyordum. Zaten hedefim uzun seneler antrenörlük yapmak. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Başkan'ım Hidayet Türkoğlu ve Orhun Ağabey beni davet ettiler. Burada olmak benim de hoşuma gitti"

"Şu anda her şey çok iyi gidiyor. İnşallah iyi bir hazırlık döneminden sonra olimpiyatlara katılmayı da hak edeceğiz"

"Oyunculara hem saha içinde hem saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Altın jenerasyonumuz var, çok da iyi çocuklar ve iyi çalışıyorlar. İnşallah ileride onları da birer NBA oyuncusu yapacağız"

(Ercan Doğan/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nato Zirvesi, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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