GÜNDEM / 14 Mart 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 14 Mart 2022

14.03.2022 08:57
GÜNDEM / 14 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine iştirak edecek. Etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/13.30/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonunun 66. oturumunun resmi açılışına ve Bakanlar Düzeyinde Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasında gerçekleştirilecek "O Günün Hikayesi" programına katılacak, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu ve Formula 2'de yarışacak milli sürücü Cem Bölükbaşı'nı kabul edecek.

(Ankara/10.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, GZT Giresunspor- Gaziantep FK, pazar gününden ertelenen Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray- Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/20.00/İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'nun 2. haftasından ertelenen maçta Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ludwigsburg/22.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Galatasaray HDI Sigorta- Tokat Belediye Plevne maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Beştepe, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 14 Mart 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM / 14 Mart 2022 - Son Dakika
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