GÜNDEM / 14 Mayıs 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 14 Mayıs 2020

20 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak.

GÜNDEM / 14 Mayıs 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, mart ayına ilişkin sanayi üretim, ciro, perakende satış endeksini; nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya gelecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Aşevleri için bu yıl 38 milyon lira kaynak ayırdık"

"Desteklediğimiz aşevleri 2019'da 38 bin 422 kişilik kapasite ile hizmet verdi. 2020 yılı için kapasitemizi 39 bin 484 kişiye yükselttik"

"İlk Kovid-19 vakasının ülkemizde görüldüğü 11 Mart'tan itibaren, salgın riskine karşı aşevlerimizdeki servis usulü yemek hizmetini geçici olarak sonlandırdık"

"Mağduriyet yaşanmaması için yemek hizmetinin aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilmesi sağlanıyor. Bunun yapılamadığı durumlarda ise vatandaşlarımıza kuru gıda desteğinde bulunuluyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: " Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denklem dışında tutmak isteyenler oyun dışı kaldı"


" (Doğu Akdeniz) İş planımıza sadığız. Mümkün mertebe iş programına bağlı kalarak ilerleyeceğiz"


"Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz"


"(Mini YEKA) Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz"


(Murat Temizer/ Ankara)

3- Boğaziçi Üniversitesindeki aşı çalışmaları, planlanan tarihin önünde gidiyor

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören:

"Projede ikinci ayın sonunda planladığımız şeyleri 1 ayda yapmış olduk. Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz"

"Boğaziçi Üniversitesindeki protein mikrokürecik teknolojisi bize ait ve daha önce hayvan deneylerinde başarılı olduğunu gördük. Bu yönden elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çalışacağına yüzde 80-90 eminim"

" (Almanya ve İngiltere'deki aşı çalışmaları) Doğal olarak ülkeler kendi vatandaşları için aşı üretecek. Bütün dünya nüfusu için aşı üretmek çok kolay değil. Çoğunlukla da soğuk zincirle taşınması bekleniyor klasik teknolojilerde. Oysa bizim geliştirdiğimiz mikrokürecik sisteminde aşı oda sıcaklığında da bozulmadan taşınabiliyor"

(Andaç Hongur/İstanbul)

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Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:02 Kaynak: AA


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