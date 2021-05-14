GÜNDEM / 14 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Hayrabolu Belediyesi ile Çorlu Kaymakamlığını ziyaret edecek.

(Tekirdağ/15.00/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilecek "Emekli Öğretmenler ile Bayramlaşma" programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştirilecek kampın geniş kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklayacak.

(11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisinde Anadolu Efes ile Empera Halı Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ ile Beşiktaş Icrypex arasındaki ilk maçlar yapılacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/20.15) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. haftadan erteleme maçında MYK Hentbol ile Köyceğiz Belediyespor karşılaşacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'deki çevreci tahvillerin toplam değeri 2,5 milyar doları geçti

TSKB Genel Müdürü Ece Börü:

"Bugün Bankamızın kredi portföyünün dörtte üçü temiz enerji, çevre, enerji ve kaynak verimliliği ile kadın istihdamı sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya dönük yatırımlardan oluşuyor. Kaynak aktardığımız bu projelerle 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 7'sine yönelik doğrudan katkı sağlıyoruz"

"Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek yönünde temiz enerji, enerji ve kaynak verimliliği ile çevre yatırımlarına yönelik temalı krediler sunuyoruz. Finanse ettiğimiz iklim dostu yatırımlarla her yıl ülkemizin karbon salınımının azaltılması yönünde verdiğimiz destek ise 13 milyon ton seviyesinde"

(Musab Turan/İstanbul)

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