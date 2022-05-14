GÜNDEM / 14 Mayıs 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'ne katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

(Rize/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek Türk Kızılay 103. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ata Sahne'de düzenlenecek 5. Uluslararası Eğitim Forumu'na katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ermenek ilçesinde esnaf ve belediye ziyaretinde bulunacak, park açılışı yapacak, temel atma törenine ve Türk Dil Bayramı kutlamasına iştirak edecek.

(Karaman/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Aile Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rize-Artvin Havalimanı ve Çay Çarşısı açılış törenlerine iştirak edecek.

(Rize/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı açılış törenine katılacak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kuşadası Körfezi Deprem Araştırma 2. Seferi ön sonuçları, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da katılacağı toplantıyla paylaşılacak.

(İzmir/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek 5. Aile Forumu açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta Yukatel Kayserispor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

(Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının tamamı yapılacak. MKE Ankaragücü- Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor, Eyüpspor-Kocaelispor, Altınordu- Balıkesirspor, NasaDoge Menemenspor- Gençlerbirliği, Manisa FK-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü, Yılport Samsunspor- İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor- Bursaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/İstanbul/İzmir/Manisa/Erzurum/Samsun/Balıkesir/16.00) (Fotoğraflı)

3- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Ayşe Çağırır ve 75 kiloda Büşra Işıldar, çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol ile Darüşşafaka, Galatasaray Nef ile de Bahçeşehir Koleji ilk maçlarda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi 2 maçla başlayacak.

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapılacak; Erkekler Süper Ligi'nin 25. haftası tek maçla başlayacak.

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