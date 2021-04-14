GÜNDEM / 14 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı FETÖ davasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020'ye 100 Gün Kala" etkinliğine çevrim içi katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşulacak; takımlar 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer parkurunda mücadele verecek.

(Antalya/10.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi Borussia Dortmund-Manchester City ve Liverpool-Real Madrid ikinci maçlarıyla tamamlanacak.

(Dortmund/Liverpool/22.00)

4- TFF 1. Lig'in 30. haftasına Menemenspor-Yılport Samsunspor, Adanaspor-Akhisarspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.30/Adana/16.00/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki birim, devlet korumasına ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara uygun hizmet modellerinin hızlı ve etkin şekilde belirlenmesini sağlayacak, çocukların gelişimlerini düzenli takip edecek

Risk altındaki çocukların haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi ile "İlk Kabul Merkezleri"nin psikososyal destek programlarının belirlenmesi de birimin görevleri arasında yer alacak

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Bu yıl tatil rezervasyonları "son dakika"ya kalacak

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin:

"Bu yıl rezervasyon taleplerinin seyahatten kısa bir süre önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani son dakika gelişmeleri, bu yılı belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Aşı çalışmalarının olumlu sonuçlanması halinde talep artışına paralel olarak rezervasyon sürelerinin de uzaması ihtimaller dahilinde bulunuyor"

"Sektör için 2022, gerçek anlamda açılmış ve 2019 yılını yakalama ihtimali olan bir yıl olacak. Ama yine de 2021'de moral veren yükselmeler olur diye bekliyoruz. Turizm sektörü 7-8 ay daha destek alabilirse 2022 yılından itibaren takip eden 3-4 yılda tüm kayıpları kapatıp üzerine çıkacaktır ve Türkiye ekonomisine eskiden olduğu gibi en büyük desteği verecektir"

"Hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusunda tüketici hassasiyetinin arttığı bir dönemde önlemlerini alan işletmelerin öncelikle tercih edildiğini gözlemliyoruz"

"Güvenli Turizm Sertifika Programı, dünyadaki hijyen sertifikası programları arasında en iddialılardan biri. Salgın sürecinde sektöre hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağladı"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Güvenlik güçleri 2021'in ilk 3 ayında 382 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Yurt içi ve dışındaki operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristler arasında, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategorideki, PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu İbrahim Şengül ve sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi ile "turuncu" kategorideki sözde Mardin Bagok alan sorumlusu Teyyüp Çam da bulunuyor

Terör örgütüne ve gençlik yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 815 zanlıdan 224'ü tutuklandı

(Yunus Okur/Erzurum)

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