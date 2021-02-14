GÜNDEM / 14 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 14 Şubat 2021

14.02.2021 08:59
GÜNDEM / 14 Şubat 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da Müslümanları hedef alan yeni yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenlenecek.

(Paris) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kosova'da erken genel seçim yapılacak.

(Priştine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Galatasaray- Kasımpaşa maçları yapılacak.

(Konya/13.30/Hatay/İzmir/16.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasına Beypiliç Boluspor- Giresunspor, Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Adanaspor- Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.30/ İzmir/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 23. hafta maçları yapılacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın maçıyla tamamlanacak.

(Elazığ/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt, Beşiktaş- Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor- Türk Hava Yolları ve PTT-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/15.30/Bursa/13.00/Çanakkale/14.00/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Bilim insanları Türkiye'nin uzay yolculuğuna "ODTÜ Uzay Teknokenti"nde şekil verecek

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ODTÜ ile beraber, yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Gölbaşı'nda kurulumu için hazırlıklar sürüyor

Gölbaşı'nda 70 hektarlık alanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda ODTÜ çatısı altında kurulacak Uzay Teknokenti, Milli Uzay Programı kapsamındaki çalışmalara ev sahipliği yapacak

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök:

"Bölgede yapılacak teknokent binaları ile uzay ve havacılık alanlarında çalışan start-up, KOBİ, ulusal ve uluslararası firmaların yürüteceği stratejiler için kuluçka, ofis ve kısmi üretim altyapıları yer alacak"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek karına ulaştı

Bankacılık sektörünün karı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,3 artarak 59 milyar 973 milyon liraya yükseldi

12 ayda sektörün faiz geliri 423,5 milyar TL, toplam faiz gideri 208,7 milyar TL oldu

(Murat Birinci/İstanbul)

3- Sağlık çalışanlarının yüzde 67'si en az bir kere şiddete maruz kaldı

Öz Sağlık-İş Sendikası, Türkiye genelinden 8 bin 1 sağlık çalışanının katılımıyla "Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Araştırması" yaptı

Araştırmada katılımcıların yüzde 67'si görevi esnasında en az bir kez şiddetin bir türüne uğradığını beyan ederken şiddet olayları en fazla pazartesi günleri yaşandı

Şiddete en fazla uğrayan sağlık çalışanları acil tıp teknisyenleri, tıbbi sekreterler, hasta bakım elemanları, tıbbi dokümantasyon görevlileri, güvenlik görevlileri, hemşireler ve ambulans şoförleri oldu

(Özcan Yıldırım/Ankara)

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Mustafa Şentop, Kadir Topbaş, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 14 Şubat 2021 - Son Dakika


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